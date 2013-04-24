توتنهام يستثمر "مشكلة " سونغ مع برشلونة

يسعى نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لضم اللاعب الدولي الكاميروني ألكسندر سونغ في الموسم الكروي المقبل، مستغلا الأجواء غير المريحة التي يعيش فيها اللاعب الإفريقي ضمن فريقه الحالي برشلونة الإسباني، بحسب ما أفادت به تقارير صحافية بريطانية وفرنسية عدة.



وكشفت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن سونغ قد يعود إلى لندن الصيف المقبل بعد موسم واحد فقط من مغادرته نادي أرسنال نحو برشلونة الإسباني .. ولكن العودة لن تكون إلى نقطة الانطلاق (أرسنال) بل إلى نادي توتنهام الذي وضع متوسط ميدان المنتخب الكاميروني نصب عينيه منذ أن علم مسؤولوه بـ "عدم سعادة" اللاعب ضمن الفريق الكاتالوني بسب عدم اعتماد الجهاز الفني عليه ضمن التشكيلة الأساسية في معظم مباريات "الليغا" ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكان عم ألكسندر، ريغوبير سونغ، قد كشف الأسبوع الماضي، لصحيفة "ميترو" البريطانية أن ابن أخيه غير مرتاح في برشلونة بسبب قلة مشاركته في مباريات الفريق "ألكسندر ليس سعيداً كما كان في أرسنال، فقد كان هناك شخص مهم داخل وخارج الملعب، ولكنه لا يشعر بذلك في برشلونة ".



ومن جانبه، أفاد موقع "توب ميركاتو" الفرنسي أن المدير الفني لنادي توتنهام، فيلاش بواش يريد تدعيم صفوف الفريق اللندني بلاعبين محنكين في حالة ضمان النادي مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم المقبل، وأن الكاميروني ألكسندر سونغ يعتبر واحداً من بين هؤلاء اللاعبين ذوي النوعية الجيدة.



ويحتل توتنهام حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن نادي تشلسي الموجود في المرتبة الرابعة المؤهلة للمشاركة في نسخة الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.



وكان سونغ قد انضم لنادي برشلونة الصيف الماضي قادماً من أرسنال فتعاقد مع المتصدر الحالي للدوري الاسباني لمدة 5 سنوات في صفقة بلغت قيمتها 19 مليون يورو .. وبحسب الموقع الفرنسي "ماكسي فوت" فإن هذه القيمة المالية هي نفسها تقريباً التي سيشترطها النادي الكاتالوني مقابل تسريح الدولي الكاميروني لفريق توتنهام.