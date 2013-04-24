البطاقات الصفراء والحمراء.. قد تساعد الهلال على "التأهل" آسيوياً

على الرغم من فوز الفريق الكروي الأول بنادي الهلال على نظيره العين الإماراتي ٢-صفر في المباراة التي جمعتهما البارحة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، إلا أن هوية الفريق الثاني المتأهل رفقة الاستقلال الإيراني الذي حجز مقعداً أكيداً في دور الـ١٦ من دوري أبطال آسيا، لم تتضح بعد.. كما أن صدارة المجموعة التي يجلس على عرشها الآن الفريق الإيراني، قد تفرّ منه وتذهب إلى فريق آخر غيره، هو الهلال.. الذي قد تتيح له نقاطه التي سيجمعها من فوزه على الريان القطري، والتي سيخسرها الاستقلال من العين الإماراتي، الجلوس على عرش الصدارة، في المجموعة العائمة فوق بحر من الاحتمالات.

إذ إنه في حال فوز الهلال بأية نتيجة وتعثر الاستقلال بالخسارة أو التعادل سيكون الهلال أولاً والاستقلال ثانياً، كما أن الهلال يتأهل، في حالة تعادله بأية نتيجة، بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى.

حسابات الهلال والعين

أما في حال تعادل الهلال والعين نقطياً وتهديفياً، بناءً على نتيجة مباراتيهما (فوز العين ٢-صفر وخسارة الهلال بالنتيجة نفسها) يتم الرجوع الى نظام (المجموعات) في البطولة، والذي يمنح التأهل الى الفريق الأقل حصولاً على البطاقات الملونة، وفقاً للحسبة التالية:

(نقطة عن كل بطاقة صفراء حصل عليها الفريق)، و(ثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء)، و(أربع نقاط عن كل بطاقة صفراء يتبعها بطاقة أخرى حمراء مباشرة)، وفي حال تساوت الأرقام في كل شيء، فإنه يتم اللجوء إلى القرعة.