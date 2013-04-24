دوري الأبطال: رونالدو يحاول تحطيم رقم "لاعب عربي"

من بين الأهداف الفردية والجماعية التي سيعمل البرتغالي كريستيانورونالدو على تحقيقها خلال مباراة فريقه ريال مدريد الإسباني مساء اليوم أمام بروسيا دورتموند الألماني، معادلة رقم قياسي أوروبي مُسجل باسم المغربي مروان الشماخ، والتركي يوراك يلماز.

الشماخ كان حتى وقت قريب يحمل وحيداً الرقم القياسي بعدما سجل في ستة مباريات على التوالي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعادل يلماز رقمه خلال الموسم الحالي، فيما سيكون رونالدو أمام فرصة معادلة الرقم ومن ثم تحطيمه إذا سجل اليوم، وفي مباراة الإياب.

وكان الشماخ قد دخل التاريخ العام الماضي بعدما سجل في ثلاث مباريات متتالية مع أرسنال الإنجليزي مع دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد أن كان سجل في ثلاث مباريات متتالية كذلك حينما كان في صفوف بوردو الفرنسي، الذي رحل عنه صوب "المدفعجية" عام 2010.

أهداف اللاعب المغربي الثلاثة مع بوردو جاءت في مباراة إياب دور الـ16 للبطولة الأوروبية في مرمى أولمبياكوس اليوناني ثم في مباراتي دور ربع نهائي ضد ليون الفرنسي، حيث تمكن من التسجيل في مباراتي الذهاب والإياب.

وحين انتقاله لأرسنال سجل الشماخ ضد ثلاثة فرق أوروبية في دور المجموعات، وهي سبورتنغ براغا البرتغالي وبارتيزان بلغراد الصربي، وشاختار دونتسيك الأوكراني، علماً أنه رحل العام الماضي عن أرسنال واستقر بنادي وستهام يونايتد الإنجليزي، وقد تراجع مستواه بشكل كبير.

وفضلاً عن رغبته في معادلة وتحطيم رقم الشماخ ويلماز، يريد رونالدو الابتعاد في صدارة هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال، وكذلك تقديم مستوى مميز يؤكد من خلاله تفوقه على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورفع رصيده من الأفضلية للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي.