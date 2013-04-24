رئيس الاتفاق: عرضنا على يحيى ١٦ مليوناً.. وقال: "أمهلوني"

نفى رئيس نادي الاتفاق السعودي، عبدالعزيز الدوسري، ما يتم تداوله، بأن لاعب الفريق الكروي الأول يحيى الشهري عرض على إدارة النادي تجديد عقده أربع سنوات، مقابل ٤ ملايين ريال للسنة الواحدة، وقال: "ليس الشهري هو مَنْ طلب ذلك، وإنما نحن من وضع قدم له هذا العرض".

وأضاف رئيس الاتفاق الذي كان يتحدث إلى برنامج "في المرمى"، الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "قدمنا العرض ليحيى الشهري، وطلب منا مهلة للتفكير، ونحن في انتظار ردّه".

ويسعى ناديا الأهلي والنصر الى ضم لاعب الوسط الاتفاقي، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في ناديه والمنتخب السعودي، الى صفوفهما، بمبلغ يفوق ٢٥ مليون ريال، مقسماً على عقد مدته أربع سنوات، يذهب لفريقه منه قرابة النصف، بحسب ما ذكره أعضاء من الادارة الاتفاقية.

وينتهي عقد يحيى الشهري (٢٢ عاماً) مع ناديه نهاية الموسم المقبل، ما قد يُجبر إدارة الاتفاق على قبول انتقاله في حال رفض التجديد، وذلك للاستفادة منه مادياً قبل دخوله الفترة الحرة والتي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون موافقة ناديه في يناير المقبل.