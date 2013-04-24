رئيس الهلال: اتحاد القدم "أحرجنا".. وأجبرنا على التفكير في "الرديف"

يصرّ رئيس نادي الهلال السعودي على أن عدم تأجيل الاتحاد المحلي لكرة القدم لقاء الفريق أمام الأهلي في المرحلة الأخيرة من دوري "زين" السعودي للمحترفين، وضع الهلال في موضع حرج، ويشرح الأمر لـ"العربية.نت"، بقوله: "نلعب في مجموعة آسيوية صعبة، وفي الوقت نفسه نسعى لكسب مركز الوصيف في الدوري المحلي، الذي يحمل أهمية كبيرة تتعلق بالنواحي التاريخية والمادية، لاسيما أن عوائد النقل التلفزيوني تزداد وتقلّ بحسب مركز الفريق في ترتيب الدوري، وكنا نتمنى التأجيل، اما وقد ذهبت أمنياتنا أدراج الرياح، فإننا ربما نلعب المباراة بالصف الثاني (الفريق الرديف) ونضحي بها من أجل التركيز في مباراة الريان".

ورفض الأمير عبدالرحمن بن مساعد التعليق على الأنباء التي ربطت بين وجود سامي الجابر في العاصمة السعودية الرياض وعودته كمدرب للفريق، وقال لـ"العربية نت": "سامي صديق، وبمثابة أخ لي، واجتماعي به أمر طبيعي.. ليس له علاقة بعودته للفريق".

وأكد الرئيس الهلالي أن إدارته ستعلن عن اسم مدرب الفريق للموسم الرياضي الجديد، أواخر شهر مايو المقبل، "نملك مدرباً مميزاً (زلاتكو)، ونتمنى بقاءه معنا، وسنفعل ذلك إن استمر في تحسين أداء الفريق وتقديم نتائج مرضية في البطولات والمنافسات"، ممتدحاً مستوى فريقه في مباراة العين التي انتهت البارحة هلالية بنتيجة ٢- صفر، "فزنا على فريق قوي يقوده مدرب كبير، ويرتدي قميصه لاعبون على مستوى فني عالٍ"، وتابع: "فوزنا على العين لا يعني ضمان التأهل، لدينا مباراة أخيرة مهمة امام الريان القطري.. ولو خسرنا من الريان وفاز العين على الاستقلال، فإن فارق الأهداف بيننا ربما يكون سبباً في هذا إقصائنا من البطولة".

وأعلن الأمير الشاعر الذي يتم عامه الخامس رئيساً للهلال، اقتراب ناديه من التعاقد مع حارس محلي ليسد الفراغ الذي خلفه غياب حارس الفريق خالد شراحيلي الموقوف عامين بقرار من "اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات"، وقال: "نفاوض حارسين، وفور انتهاء المفاوضات مع أحدهما، سنعلن اسمه للجمهور، نعمل على هذا الأمر منذ فترة ونتمنى أن ننهي الموضوع بسرعة.. كما أننا اقتربنا من التعاقد مع لاعب محلي".