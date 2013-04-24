صحف إسبانية: برشلونة "توفى" .. بايرن ميونيخ "حطّمه"

نددت صحف إسبانية، اليوم الأربعاء، بالهزيمة التاريخية الكاسحة لفريق برشلونة أمام بايرن ميونيخ صفر-4 البارحة في ميونيخ في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو: "ليلة أمس الثلاثاء كانت الأكثر كآبة، وكابوس مزعج للرياضة في إسبانيا".



وأخذ مجرى تعليقات بقية الصحف ووصفها للحدث منعطفا تأبينياً لما قدمه برشلونة بحيث كتبت صحيفة "ماركا" الرياضية "الفريق الأفضل في أوروبا تحطم أمام أقدام بايرن ميونيخ الذي أطبق عليه".



كما كتبت صحيفة "آس" عن "نهاية حقبة" عندما رأت في هذه الهزيمة الكاسحة صورة وفاة أكبر فريق يتمثل ببرشلونة الذي يضم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأمثاله".



وأكدت "آس"أن جميع الفرق الكبيرة معرضة لأن يخفت نورها يوما من الأيام خلال هزيمة كبيرة، وبرشلونة عاشت ليلة أمس أمام بايرن ميونيخ الذي نجح في أن يعصف به مثل التيار ويستبعده عن طريق "ويمبلي".



وتوقفت هذه المرة الصحف الكاتالونية عن مديح فريق المدرب تيتو فيلانوفا وكتبت صحيفة "سبورت": "برشلونة لم يكن في مستوى السجل الذي يملكه ولا بمستوى التألق الذي برز به في السنوات الماضية، وقد يكون اضمحل وجوده كونه تلقن درساً تاريخياً من بايرن ميونيخ".



وضمت الـ"موندو"صوتها الى انتقادات بقية الصحف التي طالت فيلانوفا والتكتيك الذي اتبعه في المباراة خصوصاً أنه لجأ إلى تبديل وحيد خلال اللقاء وكتبت: "يوب هاينكيس فاز في المبارزة التكتيكية أمام فيلانوفا الذي أدخل فيا مكان بيدرو في الدقيقة 83".



وشبهت صحيفة "ال بايس" هذه النتيجة بتلك التي حصلت في نهائي دوري الأبطال عام 1994 أمام ميلان الايطالي ودقت ناقوس الخطر لفريق الأحلام الذي كان تحت إشراف المدرب يوهان كرويف.

