كأس الأبطال السعودي: الصدام يعود بين الأهلي والنصر

سحبت اليوم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في نسخته السادسة في القاعة الرئيسة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد ومندوبي الأندية المشاركة .

وأسفرت القرعة عن مواجهتين قويتين في دور الثمانية حيث سيواجه الأهلي "حامل اللقب" النصر و فيما سيلتقي الهلال نظيره الاتحاد ", وسيقابل الفتح "بطل الدوري" الاتفاق ، وسيلعب الشباب مع صاحب المركز الثامن في الدوري والذي يتنافس عليه فريقا الرائد والشعلة .

وكانت الفرق الـ8 قد قسمت إلى مستويين الأول ضم : الأهلي "حامل اللقب" والفتح بطل الدوري والهلال والشباب، والثاني ضم: النصر والاتفاق والاتحاد وصاحب المركز الثامن الذي سيتحدد بعد نهاية الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت المقبل.

وسيلعب الأهلي والنصر مباراة الذهاب في مكة المكرمة، وشهد هذا الموسم تنافسا كبيرا بين الفريقين حيث نجح النصر في إقصاء الأهلي من كأس ولي العهد وخطف منه أيضا المركز الرابع الأسبوع الماضي، وستكون مواجهة الذهاب لمباراة الاتحاد والهلال في مكة المكرمة.

ويلعب في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الأهلي والنصر مع الفائز من مباراة الشباب وصاحب المركز الثامن، ويلعب الفائز من لقاء الاتحاد والهلال مع الفائز من لقاء الفتح والاتفاق.

يذكر أن البطولة تلعب بنظام الذهاب والإياب في جميع الأدوار باستثناء النهائي وستنطلق البطولة في الرابع من شهر مايو المقبل.