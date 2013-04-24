مشجع مدريدي يُهين "كاسياس" .. بـ "ثلاث عبارات"

ضرب أحد عشاق نادي ريال مدريد الإسباني بالمسيرة الزاخرة لقائد الفريق وحارس مرماه إيكر كاسياس عرْضَ الحائط، بعدما قام بتشويه النصب التذكاري الخاص بحارس مرمى المنتخب الإسباني والموجود في مقاطعة "موستيلوس"، إحدى ضواحي العاصمة مدريد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تعرض النصب التذكاري لحامي عرين ريال مدريد، والموجود في الشارع الذي سُمي مؤخراً باسمه في مقاطعة "موستيلوس" مسقط رأس "إيكر"، للتشويه من أحد عشاق النادي الملكي.

وكتب أحد مشجعي فريق ريال مدريد عبارة "إنها ساعة دييغو لوبيز" على النصب التذكاري الخاص بكاسياس، وذلك في إشارة إلى قناعته التامة بالمستوى الباهر الذي يُقدمه حارس "الميرنغي" الحالي الذي انتقل إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" قادماً من "إشبيلية" لسدّ الفراغ الذي تركه "إيكر" حينما كان مصاباً.

ولم يكتفِ العاشق المدريدي بالتعبير عن إعجابه بدييغو بهذه الكلمات، بل كتب أيضاً على النصب التذكاري أنّ "لوبيز" هو الحارس الأفضل في إسبانيا، مفضلاً إياه على الحارس الذي لطالما تغنى به عشاق الفريق الملكي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها عملاق الكرة الإسبانية للإهانة من جانب جمهور ريال مدريد في ظرف أقل من أسبوع، حيث كان "كاسياس" قد تعرض لهتافات عدائية عشية مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في الأسبوع 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، إيكر كاسياس، على مرمى حجر من الرحيل عن صفوف النادي الملكي؛ وذلك نظراً لحالة التوتّر التي تسود علاقته مع المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه مورينهو، في الآونة الأخيرة.

وفقد الحارس المُتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة رفقة منتخب بلاده "لافوريا روخا" مكانه في التشكيل الأساسي للريال بقرار من المدرب البرتغالي الذي يفضل الزجّ بالحارس المنضم حديثاً للفريق - خلال ما تبقى من مباريات ريال مدريد - على حساب قائد الفريق المخضرم؛ على الرغم من تعافي الأخير من الإصابة التي ألمت به في يده اليسرى، شهر "يناير" الماضي.