الهلال يرد الدين "للعين" .. ويقترب من التأهل

قطع الهلال السعودي شوطاً كبيراً من التأهل إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا بعد نجاحه في رد الدين للعين الذي هزمه ذهاباً 3-1 ونجح بالفوز عليه 2-صفر ضمن مباريات الجولة الخامسة.



وكان الهلال مرشحاً لمغادرة أسوار البطولة بعد نهاية الدور الأول بسبب جمعه ثلاث نقاط فقط من فوز وحيد على الريان، مقابل خسارتين الأولى من العين في القطارة والثانية من الاستقلال في الرياض, إلا أن الزعيم السعودي عاد من الباب الضيق بعد خطفه ثلاث نقاط ثمينة من الاستقلال من الأراضي الإيرانية.



ووضع الهلال فريق العين في موقف صعب بعد اقترابه من مغادرة البطولة إذ يجب عليه الفوز بفارق أكثر من هدفين على الاستقلال وخسارة الهلال من الريان في المرحلة الأخيرة.





ويتصدر ترتيب المجموعة فريق الاستقلال "الذي تأهل رسمياً" بفوزه على الريان القطري بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده الى "10" نقاط, ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد "9" نقاط, والعين ثالثاً برصيد "6" نقاط, والريان في المركز الأخير برصيد "4" نقاط.



ووضح حرص الهلال منذ البداية على حسم المباراة بعدما نجح بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة "4"بتسديدة قوية من سالم الدوسري سكنت مرمى العين.

وواصل الهلال ضغطه بعد الهدف لاستغلال ارتباك الدفاع العيناوي, وكاد البرازيلي ويسلي أن يحقق مراد الهلاليين بتسجيل الهدف الثاني بعد أن وصلته تمريرة من الزوري داخل منطقة الجزاء إلا أن تباطؤه أبطل مفعول الهجمة الخطيرة, لتأتي الدقيقة "24" التي شهدت تسجيل الهلال لهدفه الثاني بعد تمريرات قصيرة بين ياسر القحطاني وويسلي لوبيز ليضع الأخير الكرة من فوق حارس العين.



بعد الهدف انخفض أداء الهلال وبدأ العين بتنظيم صفوفه في منتصف الملعب بحثاً عن هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني والذي كاد أن يأتي إلا أن رأسية جيان ضلت طريق الشباك لينهي حكم المباراة الشوط الأول بتقدم هلالي بهدفين نظيفين.



في الشوط الثاني دخل العين بشكل مختلف وبدأ بتكثيف هجماته على مرمى الهلال الذي وضح اعتماده على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع العين, وأضاع أليكس بروسكي أولى هجمات العين بعد أن واجه مرمى الهلال وسدد الكرة فوق العارضة الهلالية, لتتبعها هجمة أخرى لنفس اللاعب الذي سدد كرة أرضية تصدى لها حارس الهلال السديري بنجاح.



ومع منتصف الشوط الثاني عاد الهلال من جديد وسيطر على مجريات المباراة وبدأ بالضغط على مرمى العين وبدأ لاعبوه في إضاعة الهجمات برعونة شديدة، وخاصة الهجمة الخطيرة التي واجه بها نواف العابد مرمى العين ليمرر الكرة لويسلي الذي وضع الكرة سهلة بين أيدي حارس العين, وكاد الظهير الأيسر الهلالي عبدالله الزوري من خطف هدف ثالث للهلال بعد أن سدد كرة بطريقة جميلة ارتطمت بالعارضة العيناوية.



وهدأت المباراة في آخر "10" دقائق ووضح استسلام لاعبي العين للمباراة ليعلن حكم المباراة نهاية المباراة بفوز هلالي مستحق.

الغرافة يلحق بالأهلي للدور الثاني

لحق الغرافة القطري بالأهلي السعودي الى الدور الثاني من دوري أبطال اسيا لكرة القدم بتعادله معه 2-2 اليوم الثلاثاء في الدوحة في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.



وسجل البرازيلي اليكس رافايل (24)والفرنسي جبريل سيسيه (53 من ركلة جزاء) هدفي الغرافة، والعماني عماد الحوسني (31)والكولومبي خافيير بالومينو (68) هدفي الاهلي.



ورفع الغرافة رصيده الى 10 نقاط وضمن تأهله بغض النظر عن نتيجته في الجولة الاخيرة، وبات رصيد الاهلي 13 نقطة في صدارة المجموعة، وهو كان ضامنا تأهله الى الدور الثاني من الجولة الماضية.



ويلعب النصر الاماراتي مع سيباهان الايراني اليوم أيضا في المجموعة ذاتها.



وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها الغرافة الدور الثاني للبطولة الاسيوية بعد 2010، وحينها نجح في الفوز على باختاكور الاوزبكي 1-صفر وتابع طريقه للمرة الاولى في تاريخه الى ربع النهائي قبل ان يتوقف مشواره امام الهلال السعودي في مواجهتين مثيرتين ذهابا وإيابا.



وتفوق الأهلي منذ بداية المباراة وكان الأخطر والأقرب الى التقدم لولا براعة حارس الغرافة قاسم برهان الذي تصدى للمحاولة الأولى لمعتز الموسى (5)، ثم لتسديدة قوية للبرازيلي فيكتور سيموس (21).



ورغم هذا التفوق، إحرز الغرافة الهدف الأول من المحاولة الاولى له حيث وصلت الكرة الى أليكس على حدود المنطقة فسددها على يسار الحارس (24).

ولم يهنأ الغرافة كثيرا بعد نجاح الاهلي في ادراك التعادل بكرة من رأس الحوسني بعد 7 دقائق.



وكاد الاهلي يتقدم لولا تصدي برهان لكرة البرازيلي برونو سيزار القوية والتي حولها الى ركنية (34).



وخلافا للشوط الأول، كان الغرافة المبادر للهجوم في الثاني، وباغت البرازيلي نيني الحارس السعودي بتسديدة قوية لكن الأخير أبعد كرته بصعوبة بالغة (46).



ونجح الغرافة في التقدم للمرة الثانية من ركلة جزاء لسيسيه (54) قبل ان يدرك الاهلي التعادل مجددا بكرة رأسية ايضا لبالومينو (68).



فرق الشرق

تأهل كاشيوا ريسول الياباني الى الدور الثاني من دوري ابطال اسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه غويجو رينهي الصيني 1-1 على استاد "هيتاشي" اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.



وسجل لكاشيوا تاتسويا ماسوشيما بعد كرة مرتدة من ضربة حرة (50) ولغويجو مدافعه لي كاي (85).



ورفع كاشيوا رصيده الى 11 نقطة من 5 مباريات ضامنا صدارة المجموعة ورفع غويجو رصيده الى 5 نقاط.



وكاد غويجو يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل عبر تسديدة البوسني زفيدان ميسيموفيتش بعيدة المدى والتي تألق الحارس الياباني تاكانوري سوغينو في التصدي لها.



وقال البرازيلي نلسينيو باتيستا مدرب كاشيوا ريسول: "أنا غير راض عن الطريقة التي لعبنا بها والنتيجة التي حققناها اليوم، ولكننا رغم ذلك نجحنا في التأهل إلى الدور الثاني وهو أمر أعتقد أنه كان هدية من الله لنا".



وأضاف: "ساعدتنا خبرة المشاركة في البطولة العام الماضي كثيرا، حيث نتطلع لدوري أبطال آسيا بطريقة مختلفة هذا العام، الكل يتفهم أهمية هذه البطولة بصورة أكبر ويدرك موقفنا كممثلين لكرة القدم اليابانية، وهذا الأمر ساعدنا على أن نبدأ البطولة بقوة، وبعد أن حققنا ثلاثة انتصارات في البداية فقد بدأنا نخوض المباريات التالية بهدوء".



واصبح كاشيوا ثالث فريق يتأهل الى الدور الثاني بعد الشباب والاهلي السعوديين، وهو سيحصل على افضلية خوض مباراة الاياب على ارضه في الدور الثاني.



وقطع سنترال كوست مارينرز المتوج حديثا بلقب الدوري الاسترالي شوطا كبيرا نحو الدور الثاني بفوزه على مضيفه سوون بلووينغز الكوري الجنوبي 1-صفر على استاد كأس العالم، بهدف متأخر من البديل النيوزيلندي مايكل ماغلينشي خلافا لمجريات اللعب في شباك الحارس جونغ سونغ ريونغ(80)، ليرفع رصيده الى 7 نقاط مقتنصا المركز الثاني.



وتأثر أداء الفريقين خلال المباراة بحالة أرضية الملعب المشبعة بالمياه نتيجة تساقط الأمطار، حيث لم يقدما المستوى المطلوب منهما.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثلاثاء 30 أبريل الجاري، حيث يلتقي غويجو رينهي مع سوون بلووينغز في غويانغ، وسنترال كوست مع كاشيوا ريسول في غوسفورد



و عجز بونيودكور الاوزبكي عن حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني بعد تعادله مع سانفريتشي هيروشيما الياباني بدون اهداف، اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة السابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وفي المباراة الثانية من المجموعة عينها، عزز بكين غوان الصيني آماله بالتأهل بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بطل 2009 على استاد العمال في بكين بثنائية نظيفة حملت توقيع الاكوادوري جوفري غويرون (47) وشاو جياي (87).



ورفع بونيودكور رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن بكين غوان الذي بات ثانيا، وتراجع بوهانغ الى المركز الثالث (6 نقاط).



في المباراة الثانية، كان الفريق الكوري الطرف الأفضل في الشوط الأول، وظهر بكين غوان بصورة أفضل في الثاني، ونجح بافتتاح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق فقط عندما تابع غويرون كرة مرتدة من المدافع كيم وون-ايل إثر تمريرة المالي فريدريك كانوتيه وسددها بعيدا عن متناول الحارس شين هوا-يونغ.



وكاد كانوتيه يضاعف النتيجة في الدقيقة 72 عندما حصل بكين على ضربة جزاء نتيجة تعرض زهانغ زيجي للعرقلة داخل المنطقة من المدافع هوانغ ايل-سوو، فسدد كانوتيه الكرة داخل المرمى، لكن الحكم الاماراتي محمد الزرعوني قرر إعادة التنفيذ ليتصدى الحارس الكوري شين للمحاولة الثانية.



وعاد بكين ليضيف الهدف الثاني عندما نفذ زهانغ جيزي ضربة حرة مباشرة لم ينجح الدفاع الكوري في إبعادها لتصل أمام شاو جياي ليضعها في الشباك (87).



وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثلاثاء 30 أبريل الجاري، حيث يلتقي سانفريتشي هيروشيما مع بكين غوان في هيروشيما، وبوهانغ ستيلرز مع بونيودكور في بوهانغ.