(الله من وراء القصد)

منذ أكثر من شهرين والحديث الآسيوي ينحصر في مرشحي رئاسة الاتحاد الآسيوي مابين غرب القارة وشرقها، وهناك أسماء كانت تلمع في سماء الترشيحات وأسماء أخرى توقعنا وجودها ولم تتواجد، وبين هذا وذاك كان هناك أشخاص تحضر أسماؤهم دونما فائدة وأخرى تحضر للوساطة وقليل منهم حضر للتأثير إسجابياً كان أو سلبياً لايهم المهم عنده أن يحضر بقوة ويفرد عضلاته ويرفع صوته قائلاً سيفوز من أريد.

لم يعجبني من المشهد إلا شيء واحد وهو العناوين التي ظهر بها المرشحون الثلاثة من غرب القارة أو بالتحديد من خليجها العربي أن تطوير آسيا وتوحيدها ونشر السلام الكروي فيها هو هدفهم جميعاً وهذا شيء جيد، لكنك ربما تقف لحظات أمام تصريحات كل واحد منهم حيال موضوع التوافق على مرشح

خليجي وحيد وهي المبادرة التي تبناها أحدهم وهو السعودي الدكتور حافظ المدلج والذي لايخفي نيته في التنحي عن الترشح إذا ماكان هناك اتفاق على خليجي واحد، أما الإماراتي يوسف السركال فيرى أنه الأجدر والأحق وهو الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد القاري حالياً، وفي الجانب الآخر

البحريني الشيخ سلمان آل خليفة الذي ربما أن أسميه الصامت المتحدث فقد تفهم من سكوته جملاً كثيرة ومن نظراته رسائل هامة وباعتقادي أن ثقته بنفسه قد تلعب دوراً هاماًً في قادم الأيام مع تأكيدي على أن السركال أوفرهم حظاً ًحسب رؤية خاصة قد أفصح عنها لاحقاً.

دائماً ما يقول المدلج أنه ربما لتدخل الحكماء لاحقاً دور بارز في تغيير خارطة الرئاسة الآسيوية المقبلة، وهذا أمر أعتقد أن الجميع يتفق عليه لكن ماذا ينتظرون ؟ هل ستكون القصة كما هي العادة وهي تدخلات الساعات الأخيرة والتي أعتقد أنها لن تكون في صالحنا لأننا بدأنا ننسى أو نتناسى أن هناك مرشحاً اسمه ماكودي التايلندي والذي يغيّب إعلامنا الحديث عنه أو عن تحركاته وهو طرف مهم ومتمرس.

أزعم أنه من المهم إن كان يلوح في الأفق بوادر اتفاق أن يكون بشكل عاجل وسريع كي يتفرغ المرشح الوحيد لرحلاته الأخيرة، وأن يقف معه أخويّه الآخرين لتسيير أصوات من وعودهم سابقاً لصالحه، وأن يقف جميع الإعلام الخليجي معه للتأثير في البقية، وإلا فاتركوا الأمور على ماهي عليه،

وليقف كل منا خلف من يمثل بلده أو مصالحه واتركوا لعبة الانتخابات تأخذ مجراها ولاتنسوا أن تدعموا ماكودي جيداً بهذا الموقف !! وللإعلام الخليجي أقول أخيراًً ابدأوا من الآن في تجهيز قصائد المدح والهجاء لأنكم ستحتاجون لها في ليلة الثاني من مايو والله من وراء القصد !.

نقلا عن صحيفة "الرؤية الإماراتية"