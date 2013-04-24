بطولة آسيا: الاتفاق يواصل صحوته.. ويقترب من التأهل

قفز الاتفاق السعودي الى المركز الثاني للمجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه باختاكور الاوزبكي 2-صفر، اليوم الاربعاء، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة.



وسجل يحيى الشهري (23) وجمعان الجمعان (32) الهدفين.



وكان الشباب الاماراتي تغلب على ضيفه لخويا القطري 3-1 اليوم ايضا في المجموعة ذاتها.



واحتفظ لخويا بصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة امام الاتفاق الذي بات ثانيا بفارق الاهداف امام باختاكور، ومقابل 6 نقاط للشباب.



وافتتح الاتفاق التسجيل في الدقيقة 23 حين تسلم كرة في منتصف الملعب فتقدم بها مخترقا المنطقة المحرمة ثم ارسلها بيسراه في المقص الايسر للمرمى.



واضاف صاحب الارض الهدف الثاني بعد 9 دقائق عبر جمعان الجمعان الذي تبادل الكرة داخل المنطقة مع صالح بشير قبل تصل مجددا اليه فارسلها لولبية في الزاوية اليمنى.



حاول باختاكور استعادة توازنه في الشوط الثاني فحصل على عدد من الفرص لكنه لم يتمكن من التسجيل.







الجيش يهزم الشباب ويرافقه إلى الدور الثاني



قاد البرازيلي فاغنر فريقه الجيش القطري الى الدور الثاني من دوري ابطال اسيا لكرة القدم بفوزه الكبير على الشباب السعودي بثلاثية نظيفة اليوم الاربعاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال اسيا في كرة القدم.



وسجل فاغنر الاهداف الثلاثة في الدقائق 3 و82 و92.



وضمن الجيش تأهله بعد ان قدم له الجزيرة الاماراتي خدمة كبيرة بفوزه اللافت على تراكتورسازي الايراني 2-صفر في ابوظبي اليوم ايضا.



رفع الجيش رصيده الى 8 نقاط، وظل الشباب في المركز الاول برصيد 10 نقاط، والفريق السعودي كان ضامنا تأهله من الجولة السابقة، وارتقى الجزيرة الى المركز الثالث وله 5 نقاط، وتراجع الفريق الايراني الى المركز الاخير بعد ان تجمد رصيده عند 4 نقاط.



وضمن الجيش تأهله لان نتيجتي مباراتيه ضد الجزيرة تصبان في مصلحته، اذ فاز عليه في الدوحة 3-1، وتعادل معه في ابوظبي 1-1.

كما رفع فاغنر رصيده الى 7 أهداف فتصدر ترتيب هدافي البطولة.



باغت الجيش منافسه في الدقائق الاولى بهدف مبكر اذ كان الاكثر خطورة واعتمد على سرعة عبد القادر الياس ومهارة فاغنر، في حين ظهرت خطورة الشباب من تسديدة البرازيلي كاماتشو انقذها الحارس باطراف اصابعه وابعدها الى ركنية (36).



وكاد الجيش يضيف هدفا ثانيا في الشوط الاول حين مرر الياس كرة الى فاغنر على حدود المنطقة لكنه سددها ضيفة في يدي حارس المرمى (42).

اندفع الفريقان نحو الهجوم مع بداية الشوط الثاني وسنحت لهما فرص جيدة للتسجيل لم تستغل بالشكل الامثل خاصة من جانب فاغنر الذي تلقي كرة عرضية من الجزائري كريم زياني وهو في مواجهة الحارس مباشرة لكنه سددها ضعيفة (49).



سيطر الشباب تماما على المجريات لكنه لم يهدد المرمى القطري بشكل فعال.



اجرى الروماني لوسيسكو مدرب الجيش تغييرين هجوميين باشراك ماهر يوسف وماجد محمد بدلا من عبد القادر الياس ومحمد جدو، كما اجرى البلجيكي ميشال برودوم مدرب الشباب تغييرين هجومين ايضا باشراك سيباستيان لوكاس وصالح سعد.



اثمرت تغييرات مدرب الجيش هدفا ثانيا من هجمة مرتدة مرر فيها ماجد محمد الكرة الى محمد عبد الله فحولها عرضية الى فاغنر لم يتأخر في ايداعها الشباك.



وساهم ماجد محمد في تأكيد فوز فريقه بعد ان صنع الهدف الثالث من تمريرة متقنة وصلت الى فاغنر على حدود المنطقة فسددها قوية داخل المرمى.

وفي المباراة الثانية، تغلب الجزيرة على تراكتورسازي بهدفين للبرازيلي ريكاردو اوليفييرا (8) وسبيت خاطر (89).



الشباب الإماراتي ينعش آماله



أنعش الشباب الاماراتي آماله بامكان حجز احدى بطاقتي التأهل الى الدور الثاني من دوري ابطال اسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه لخويا القطري 3-1 اليوم الاربعاء في دبي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



افتتح التونسي يوسف المساكني التسجيل للخويا (35)، ثم سجل الشباب اهدافه عبر عيسى عبيد (46) والبرازيليين جوزيل سياو (77) وادغار برونو (90).



ورفع الشباب رصيده الى 6 نقاط، وتجمد رصيد لخويا المتصدر عند 8 نقاط..



وحقق الشباب فوزه رغم ان مدربه البرازيلي باولو يوناميغو بدأ المباراة بتشكيلة جلها من الاحتياطيين، وانتظر حتى الشوط الثاني ليدفع بمواطنيه جوزيل سياو وادغار برونو.



افتتح لخويا التسجيل بعد مجهود فردي رائع من المساكني الذي سدد كرة قوية تهادت في شباك حارس الشباب اسماعيل ربيع (37).



وأدرك الشباب التعادل بعد مرور دقيقة من بداية الشوط الثاني بتسديدة عيسى عبيد القوية (46)، وكاد يتقدم لكن تسديدة ابراهيم عبدالله اصابت العارضة (67).



ترجم الشباب سيطرته بتسجيل هدف التقدم عبر البديل سياو الذي استغل عرضية الشاب راشد حسن وخطأ حارس لخويا كلودي امين ليضع الكرة بسهولة في المرمى (77).



وأكمل لخويا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه سيبستيان سوريا بعد ضربه ابراهيم عبدالله لاعب الشباب بدون كرة (84).



وضاعت على الكوري الجنوبي نام تي هي فرصة ادراك التعادل بعدما اصابت كرته من ركلة حرة العارضة الاماراتية (88)، قبل ان يسجل البديل الاخر ادغار هدف التعزيز لاصحاب الارض (90).



فرق الشرق



ضمن اف سي سيول الكوري الجنوبي تأهله الدور ثمن النهائي وصدارته لمجموعته الخامسة وذلك بفوزه على مضيفه جيانغ سو ساينتي 2-صفر، اليوم الاربعاء، في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من الدور الاول لمسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم.



ويدين الفريق الكوري الجنوبي بفوزه الثمين خارج قواعده الى جين-كو ميونغ وايلوك يون اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 31 و72، فرفع اف سيول رصيده الى 10 نقاط في الصدارة بفارق 4 نقاط عن كل من بوريرام يونايتد التايلاندي وفيغالتا سنداي الياباني الذي كاد قاب قوسين او ادنى من توديع المسابقة من الدور الاول لو لم ينقذه تاكايوكي ناكاهارا ويسجل هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع مستفيدا من خطأ فادح للحارس سيواراك تيدسونغنوين، وذلك بعد ان وضع اوسمار باربا اصحاب الارض في المقدمة في الدقيقة 53.



وأهدر بوريرام بتلقيه الهدف القاتل فرصة ان يحسم تأهله ويصبح اول فريق تايلاندي يبلغ الادواء الاقصائية للمسابقة القارية منذ انطلاقها بصيغتها الحالية عام 2003.



وتبدو الان فرصة فيغالتا سنداي اكبر من الفريق التايلاندي لبلوغ ثمن النهائي كونه يلعب في الجولة الاخيرة الاربعاء المقبل على ارضه امام جيانغ سو ساينتي، فيما يحل بوريرام ضيفا على اف سي سيول.



ضمن غوانجو ايفرغراند الصيني الذي يشرف عليه المدرب الايطالي مارتشيلو ليبي، حصوله على احدى بطاقتي المجموعة السادسة الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اسيا لكرة القدم، وذلك رغم خسارته امام مضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني 2-3 اليوم الاربعاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من الدور الاول.



وحجز غوانجو بطاقته بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين مع اوراوا اذ فاز ذهابا 3-صفر، وذلك لان الفارق بينهما قبل الجولة الاخيرة اصبح ثلاث نقاط حيث يحتل الفريق الياباني المركز الثالث بفارق نقطتين خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري بطل 2006 الذي تغلب بدوره اليوم ايضا على موانغ ثونغ يونايتد التايلاندي 2-صفر.



وانحصرت البطاقة الثانية اوراوا وتشونبوك الذي يحتاج الى التعادل في الجولة الاخيرة امام مضيفه غوانغجو لكي يلحق بالاخير الى الدور ثمن النهائي حتى في حال فوز منافسه الياباني على موانغ ثونغ يونايتد، وذلك لانه يتفوق في المواجهتين المباشرتين كونه فاز ذهابا 3-1 وتعادلا ايابا 2-2.



في المباراة الاولى، كان غوانجو البادئ بالتسجيل عبر الباراغوياني لوكاس باريوس (37) بعد ان اهدر اصحاب الارض ركلة جزاء عبر القائد يوكي ابي (24) قبل ان يتمكن اوراوا من ادراك التعادل في الشوط الثاني عبر كوروكي شينزو (52) ثم يتقدم بواسطة القائد يوكي ابي (63).



وعزز الفريق الياباني تقدمه بهدف ثالث سجله البرازيلي مارسيو دي اندرادي من ركلة جزاء (67) تسببت بطرد المدرب ليبي لانه لم يكن راضيا عن القرار، قبل ان يقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 87 عبر البرازيلي الاخر لويز غييرمي سيلفيا "ميركيو" الذي اهدى فريقه التأهل بفضل هذا الهدف الذي اثار احتجاج اصحاب الارض لان الحكم الاساسي تغاضى عن راية التسلل التي رفعها الحكم المساعد.



وانهى الفريق الصيني اللقاء بعشرة لاعبين بعد ان طرد ايضا مدافعه جانغ لينبنغ في الوقت بدل الضائع.



وفي الثانية، حسم تشونبوك مواجهته مع ضيفه موانغ ثونغ في غضون دقيقتين بعد ان سجل الهدف الاول في الدقيقة 56 من ركلة جزاء نفذها القائد لي دونغ غوك، والثاني في الدقيقة 58 عبر بارك هي دو.



وتقام الجولة السادسة الاخيرة الاربعاء المقبل.