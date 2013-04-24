"ريبيري" يسقط "ميسي" أرضاً .. ويحولّه إلى "أضحوكة"

لم يكن الأرجنتيني ليونيل ميسي عبئاً على برشلونة فقط خلال مباراته أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ بل فقد "أفضل لاعب في العالم" بعض وقاره الكروي، عندما أسقطه الفرنسي فرانك ريبيري أرضاً بعد أن راوغه بحركة سريعة، خلال المباراة التي حسمها الفريق البافاري برباعية نظيفة.

ميسي الذي لطالما أذاق المنافسين حنضل مراوغاته المذهلة، شرب هذه المرة من الكأس نفسها، وسقط أرضاً بعدما تخطاه ريبيري بشكل رائع في الدقيقة "72" من المباراة، لتشتعل مدرجات ملعب "اليانز أرينا" صخباً وسخرية من اللاعب الذي كان حاضراً بجسده فقط في المباراة.

وانطلق ريبيري من داخل منطقة جزاء فريقه بعدما قطع الكرة من لاعبي برشلونة، وحينما وجد ميسي في طريقه لم يتردد في مراوغته بالطريقة نفسها التي اعتاد "البرغوث" الأرجنتيني أن يتلاعب بها بالمدافعين، ليسقط "شبح ميسي" على ظهره بعدما فقد توازنه.

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وخاض ميسي - كما برشلونة - واحدة من أسوأ مبارياته منذ سنوات، ولم يشكّل أي خطورة تذكر على مرمى بايرن ميونيخ، وبدا واضحاً أنه لم يتعاف بعد من الإصابة التي لحقت به أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي البطولة الأوروبية.

ولم تمر واقعة مراوغة ريبيري لميسي بشكل عابر في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سارع أنصار ريال مدريد وبعض الفرق الأخرى، للسخرية من اللاعب الأرجنتيني سواء من خلال التعليقات والتغريدات، أو الرسومات المركّبة.

وانتقدت معظم الصحف الإسبانية عقب المباراة أداء اللاعب الأرجنتيني وقالت إنه لم يقدّم شيئاً يذكر، بيد أن النقد الأكبر كان لمدربه تيتو فيلانوفا الذي أصرّ على إشراكه أساسياً رغم عدم جاهزيته، ليبدو برشلونة كما لو أنه يخوض المباراة بعشرة لاعبين فقط.