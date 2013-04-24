"كاكسيرولا" .. نسخة برازيلية لـ"فوفوزيلا"

بعد ثلاثة أعوام من إقامة مباريات بطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا على أنغام آلة "فوفوزيلا" التي تعرف عليها العالم من خلال البطولة، قدمت رئيسة البرازيل ديلما روسيف نسخة جديدة من هذه الآلات الموسيقية التي يعتمد عليها المشجعون في المدرجات.

وقدمت روسيف آلة "كاكسيرولا" التي ابتكرها الموسيقي كارلينوس براون لتصبح إحدى العلامات المميزة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقالت روسيف: "كاكسيرولا لا تمثل جزءا من كرة القدم فحسب، وإنما تبرهن على الحماس الهائل لدى بلدنا لتقديم أداة أفضل وأجمل من الفوفوزيلا".

وكانت الأداة الجديدة "كاكسيرولا" من المشروعات التي وافقت عليها وزارة الرياضة البرازيلية والتي تهدف إلى الاستفادة من بطولة كأس العالم لنشر الثقافة البرازيلية.

وتبدأ الآلة الجديدة رحلتها إلى المدرجات ،الأحد المقبل، خلال المباراة المرتقبة بين فريقي باهيا وفيتوريا على استاد "فونتي نوفا" بمدينة سلفادور دي باهيا وهو أحد الاستادات التي تستضيف فعاليات بطولة كأس القارات 2013 بالبرازيل.

وتوزع الشركة المنتجة لكاكسيرولا "50" ألف آلة منها على المشجعين في هذه المباراة.

