زميله في الفريق يروّج له: ليفاندوفسكي مناسب لـ"برشلونة"

"ليفاندوفسكي مناسب جدا لفريق برشلونة الإسباني فهو لاعب ذو جودة عالية كما أنه يستطيع التحكم بالكرة بطريقة مذهلة ويلعب بقدميه بطريقة جيدة جدا"، هكذا بدأ مدافع فريق بروسيا دورتموند، البرازيلي فيليبي سانتانا حديثه لشبكة "تشايشا" الإسبانية.

كما أكد سانتانا أن ليفاندوفسكي ليس لديه قدرة كريستيانو رونالدو نفسها بالطبع، لكنه في المستوي نفسه، فقد أظهر للجميع البارحة قدراته الرائعة وأثبت أنه أحد أفضل مهاجمي أوروبا".

وأبدى المدافع البرازيلي اقتناعه بأنه ليس من الصعب على برشلونة العودة في مباراة الإياب في كاتالونيا بعد خسارته 4-صفر في الاليانز ارينا "برشلونة وريال مدريد يمتلكان أفضل لاعبي العالم، فنحن نتحدث عن ميسي ونتحدث عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني بطل العالم .. كما أن المباراة ستلعب في مدينة برشلونة في الكامب نو حيث سيستفيدون من عاملي الأرض والجمهور".

ولم يخف سانتانا سعادته إثر فوز فريقه علي ريال مدريد الاسباني بنتيجة 4-1 في مباراة الذهاب في ألمانيا، وقال: "أنا سعيد جدا بالفوز، و نمتلك أكثر من خيار للذهاب لويمبلي ولكن ريال مدريد فريق عظيم ويمتلك لاعبين عظماء امثال رونالدو ودي ماريا و كاكا، لذلك علينا ان نبقي تركيزنا عالياً في المباراة، وسنفعل أي شيء للوصول إلى ويمبلي".