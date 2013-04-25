معلق إماراتي لجماهير هلالية: أنتم "حثالة" "جهلة".. تباً لكم

أثار المعلق الاماراتي عدنان حمد الحمادي موجة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الرياضية السعودية بعد نشره تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وصف فيها "بعض" جماهير الهلال بـ"الحثالة"، وقال إن العين الاماراتي لقي استقبالاً "عنصرياً" خلال مباراته مع الفريق السعودي أمس.



وبدأ الحمادي تغريداته قائلاً: "كان استقبال العين للهلال في الامارات أخوياً واحتفالياً، بينما كان الترحيب بالعين أمس في الرياض عنصرياً من بعض الجماهير.. تباً".



وأضاف: "ما ردده الجمهور الهلالي أمس ليس من سمة الكبار.. إنهم يسيئون لناديهم قبل الاساءة لأنفسهم، كل جماهير المملكة على الرأس والعين إلا هذه "الحثالة" الخارجة عن الذوق والأدب".. مستطرداً :"إن لم تستح فافعل ما شئت".





ومضى المعلق الاماراتي في تغريداته: "إذا كان (عموري) يمنياً فاليمن أصل العروبة والحضارة والأصالة .. تباً لكل الجهلاء"، مختتماً تغريداته بالقول: "للأسف هذه الجماهير لا تزال تعبث بالمساس بالدول والأشخاص دون حسيب أو رقيب.. والله عيب يا من تدعون لذلك".





وقصد الحمادي لاعب العين عمر عبدالرحمن، الذي لعب في صغره مع براعم نادي الهلال قبل أن يحصل على الجنسية الاماراتية ويخطفه نادي العين، ليصبح أحد أبرز نجوم المنتخب الإماراتي، بعد تألقه اللافت خلال بطولة كأس الخليج الأخيرة.



ولقيت تلك التغريدات اهتماماً كبيراً بين الجماهير السعودية، وكذلك لاعبين هلاليين عدة، وبعض الاعلاميين الذين انتقدوا بشدة المعلق الاماراتي، واتّهموه بالعمل على اثارة الفتنة واختلاق الأكاذيب بشأن ما لقيه العين خلال مباراته مع الهلال.



واعتبر بعض الهلاليين أن حمد يضمر في نفسه الكره لناديهم، بسبب طلب إدارة النادي العام الماضي من ادارة القنوات الرياضية السعودية إبعاده عن التعليق على مباريات الفريق في الدوري، مؤكدين أنه أراد رد الاعتبار لنفسه من خلال تلك التغريدات، مطالبين بإبعاده هذه المرة عن القنوات السعودية كلها.





ودشّن بعض أنصار الهلال "هاشتاغ" على موقع "تويتر"، وخُصص لتداول ما غرّد به حمد وردود الفعل عليه، وقد شهد نشاطاً كبيراً ومئات من الآراء والمواقف التي صبّت جام غضبها على المعلق الاماراتي، وسط تأكيدات على أن جماهير النادي الأزرق استقبلت العين بحفاوة ولم يصدر ما يستدعي توجيه الاهانات لها من حمد.



واستشهد الهلاليون بتغريدات نشرها رئيس رابطة مشجعي نادي العين محمد راشد الملقب بـ"العمدة" وأشاد فيها بالتعامل الجيد الذي لقيته الجماهير الاماراتية خلال توافدها للرياض لمتابعة المباراة التي أقيمت ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا.





وأضاف "العمدة": "دخلنا السعودية وحطونا فوق رؤوسهم .. ودخلنا الملعب وخرجنا من الملعب وحطونا فوق رؤوسهم .. وكلماتهم لنا كانت: هارد لك، ومعوضة إن شاء الله"، وتابع: "عند الملعب خرجت جماهير العين، وأنا آخر الجماهير لم يحدث مضايقات لنا، بالعكس تطييب الخاطر جاء منهم ولم يقوموا بنرفزتنا، هذا هو الواقع ولن أغيره".

وكانت جماهير إماراتية هتفت ضد قائد فريق الهلال ياسر القحطاني حين لعب الموسم الماضي في صفوف "العين" الإماراتي، ونالت منه بعبارات مسيئة، ما آثار حينها موجة غضب من جماهير هلالية، رأت في ذلك تصرفاً مهيناً لا يليق بجماهير نادي كبير مثل العين.