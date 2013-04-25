وكيل أعمال ليفاندوفسكي: لا يريد البقاء .. سيرحل في الصيف

يرغب مهاجم نادي بروسيا دورتموند، البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل عن النادي بنهاية الموسم، وذلك وفقا لتصريحات وكيل أعمال اللاعب، التي أطلقها في أعقاب المباراة التاريخية التي قدمها اللاعب البارحة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر ليفاندوفسكي ثاني لاعب يحرز سوبر هاتريك في مباراة نصف النهائي بعد الأسطورة بوشكاش.

"روبرت يريد الرحيل في الصيف"، هذا ما أكده وكيل أعمال اللاعب مايك بارثل، وفي ألمانيا الجميع يتحدث هناك عن عرض من النادي البافاري بايرن ميونيخ يصل إلى 25 مليون يورو، وجاء العرض بعد التعاقد مع زميله في الفريق ماريو غوتسه في صفقة تصل إلى 37 مليون يورو.

على الجانب الآخر، يريد بروسيا دورتموند معالجة قضية انتقال نجومه للفرق الكبيرة بتحسين وتعديل رواتبهم، بعد انتقال غوتسه، حيث طالب النادي أمس قبل المباراة الجماهير باحترام اللاعب.

وفي تلك اللحظة يريد وكيل اللاعب البولندي لفت أنظار الفرق الكبري لموكله.



