"رونالدو" .. يُعادل رقم المغربي "الشماخ"

عادل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي في عدد مرات التسجيل بشكلٍ متتالٍ في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمُسجل باسم المهاجم الدولي المغربي مروان الشماخ، وذلك بعدما نجح في هز شباك المنافسين للمباراة السادسة على التوالي.



وأحرز المهاجم البرتغالي هدف فريقه الوحيد في المباراة التي مُني فيها ريال مدريد بهزيمة تاريخية أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.



ولم يشفع هدف "رونالدو" اليتيم لفريق ريال مدريد العودة إلى المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال ايدونا بارك بعد أن كان متخلفاً بفارق هدف، حيث أمطر مهاجم الفريق الألماني، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، شباك ريال مدريد بتسجيله أربع أهداف "سوبر هاتريك"، ليقود فريقه لتحقيق نتيجة الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.



وحفِظ هدّاف بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية- بهذا الهدف- ماء وجهه على الأقل، إذ تمكن من دك شباك المُنافسين للمباراة السادسة على التوالي، ليعادل بذلك الرقم القياسي المُدون باسم المهاجم الدولي المغربي مروان الشماخ، والتركي بوراك يلماز.



واستعصى هذا الرقم على عدد كبير من مهاجمي أقوى الفرق الأوروبية منذ النسخة الأولى لأمجد الكؤوس الأوروبية التي أقيمت في الموسم الرياضي 1955/1956، قبل أن يصل اللاعب المغربي مروان الشماخ لهذا الرقم عام 2009 حين سجّل ثلاثة أهداف رفقة فريقه السابق بوردو الفرنسي خلال مباراة إياب دور الـ16 للبطولة الأوروبية في مرمى أولمبياكوس اليوناني، قبل أن يسجل في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية ضد ليون الفرنسي.



ولم يكتفِ "الشماخ" بتسجيل الثلاثية، حيث انضم في الموسم الذي يليه إلى فريق أرسنال الإنجليزي ليواصل شراهته التهديفية مع الفريق الجديد بإحرازه ثلاث أهداف في أول ثلاث مباريات أوروبية خاضها رفقة"الغنرز"، حين دك آنذاك شباك كل من سبورتنغ براغا البرتغالي، وبارتيزان بلغراد الصربي، وشاختار دونتسيك الأوكراني، على التوالي.



ولم يمضِ سوى عامين على هذا الرقم القياسي، إذ نجح مهاجم غلطة سراي التركي بوراك يلماز، إضافة إلى "رونالدو"في مشاركة اللاعب المغربي مروان الشماخ- الذي يعيش أسوأ فتراته في ملاعب الكرة الإنجليزية- في الرقم القياسي الذي يملكه.



