إتعلموها.. من هزيمة البرسا والريال

* كل المواقف الحياتية دروس يجب الاستفادة منها. وهزيمة برشلونة وريال مدريد بالرباعية من الكرة الألمانية هي أقوي درس يمكن الاستفادة منه. وأتصور لو كان الأهلي والزمالك يلعبان في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم وخسر الاثنان برباعية ثقيلة. ماذا كان سيحدث؟!!



كان الإعلام سيصب غضبه علي الفريقين. وسيطالب بإقالة المدربين واستبعاد مجلسي إدارة الناديين. وسيتم تشريح اللاعبين والمطالبة بتسريحهم أو استبعادهم من التشكيل!!

لكن في دوري أبطال أوروبا الوضع يختلف كثيراً. صحيح أن هزيمة البارسا أي برشلونة والفريق الملكي الذي هو ريال مدريد بأربعة أهداف في مرمي كل فريق علقة ساخنة وضرب علي القفا من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ومؤشر خطير يؤكد أن الكرة الإسبانية في النازل وفي تراجع واضح. بينهما الكرة الألمانية في صعود وتألق.



الصحف الإسبانية تحدثت عن كارثة الخسارة واهتزاز المستوي. وغياب ميسي الأسطورة ورونالدو العملاق أمام الهجوم الألماني الكاسح. وتألق ليفاتروفسكي الذي أمطر شباك الريال بوابل من الصواريخ الهجومية.. مما يصعب المهمة في لقاءي العودة بإسبانيا علي ريال مدريد وبرشلونة.

صحيح أنها مهمة شاقة صعبة. ونحن كمشاهدين استمتعنا بالذهاب. وننتظر علي أحر من الجمر لقاءي العودة لتحقيق متعة جديدة قد تكون حافلة بمفاجآت جديدة. فما فعله بايرن ميونيخ ودورتموند علي أرضهما يمكن أن يحدث من جديد من برشلونة في مرمي بايرن ميونيخ وإن كان صعباً لأن برشلونة يحتاج لخماسية نظيفة. ويمكن أن يحدث ويفعلها الريال في مرمي دورتموند بثلاثية نظيفة وهذا وارد.



المهم ماذا كان سيحدث لو خسر الأهلي والزمالك خلال 24 ساعة برباعية في الدوري الإفريقي؟!! أظن أن رقبة الجهاز الفني ستكون الضحية!! اتعلموها إذا أنها كرة القدم!!



*نقلاً عن "الجمهورية" المصرية.