الدنبوشي هزم الإسبان

•• أربعة، وأربعة، والضحية في الحالتين البرشا والريال.

•• البايرن وابن عمه بروسيا دورتموند أهانا كرة القدم الإسبانية عبر برشلونة وريال مدريد، فهل بقي في الإياب ما يرد اعتبار الذهاب.

•• خائف أغامر وأقول: كلا، وخائف أقول: نعم، وأحاسب من عشاق لكرة القدم لا يرحمون إن لم تصب توقعاتك!

•• ما زلت أسأل أيعقل هذا يا كرة القدم، وسأظل أسأل: هل يؤمنون هناك مثل صغار العقول في عالمنا العربي بالدنبوشي؟

•• تلك حكاية أظنها على وشك الزوال وما فعله الألمان حكاية أخرى.

•• تشمت عامدا متعمدا بعشاق البرشا، فردوا بضاعتي لي بعد أن سقط الريال في فخ أربعه أخرى.

•• قلت بعدها لهم: مرروها هذا المساء كما مررها برشلونة أمام البايرن، ولنا في النتيجتين دروس وعبر إن أردتم!

•• ولأن ثمة هزائم وجهها قبيح، فتعالوا نحاصر الشباب بأسئلة ما بعد ثلاثة الجيش القطري، فلربما نصل إلى أصل الهزيمة بعد أن نتأمل الصورة التي شاهدناها بعد المباراة.

•• وليد عبد ربه وكوماتشو في لحظة خذ وهات من اللكمات؛ كاعتراف منطقي بأن في الشباب حاجة غلط....

•• الهلال فاز على العين، وترك إعلامنا العرض الرائع للزعيم وذهبوا للمدرجات ما بين مستهجن ما قيل لعمر عبدالرحمن، وما بين نافٍ للهتاف من أصله.

....أما أم الفضائح فتكمن في ما أقره الاتحاد الآسيوي من تحديد المتأهل من فريقين متعادلين في كل شيء بالكروت الأصفر الأول والأصفر الثاني والأحمر، ما جعلني استحضر زمنا كان فيه للكورنر شنة ورنة في تحديد نتيجة المباراة في حالة التعادل.

•• لا أدري من صاحب هذه الفكرة، لكنه حتما ليس مسؤولا لوحده، بل يشاركه الجرم من حضر الاجتماع ووافق على هذه اللائحة التي أضحكتني وأدهشتني في آن واحد.

•• يا رعاية الشباب، هل يرضيك ما يحدث في عميد الأندية السعودية؟.

•• أما كبار الاتحاد فتركوه وذهبوا للإعلام ليتسلحوا بأكبر عدد من التصريحات، لدرجة تقرأ لشخص واحد ستة تصريحات في ست صحف، وفي يوم واحد، وكل تصريح غير شكل.

•• من يحب الاتحاد يحل مشاكله في النادي لا في وسائل الإعلام إن كان صادقا في حبه.

•• أتمنى أن لا يندم الأهلاويون على إعادة أليكس.

•• سألته: ماذا تريد من الفلاشات يا إبراهيم الفريان، فقال: الشهرة، فقلت له: هذا أنا أكتب عنك مبروك الشهرة.



نقلاً عن "عكاظ" السعودية

