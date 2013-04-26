العروبة .. إلى دوري المحترفين "رسميا"

صعد نادي العروبة رسمياَ إلى دوري المحترفين السعودي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نادي الطائي 3-صفر قبل نهاية دوري الدرجة الأولى بمرحلة.



ويقع العروبة في مدينة الجوف "850" كيلو شمال العاصمة السعودية الرياض, ويتصدر الدوري برصيد 56 نقطة.



وانحصرت بطاقة الصعود الثانية بين فرق: الرياض والنهضة والخليج, ونجح الرياض في تحقيق فوز صعب على الحزم 1-صفر، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني, ويحتاج إلى الفوز على سدوس من أجل خطف البطاقة الثانية أو تعثر فريقي النهضة والخليج اللذين يحتلان المركز الثالث والرابع برصيد "52".



وفي حال تساوت الفرق الثلاثة في النقاط سيقام بينهم دوري مشترك من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق مباراة على أرضه ومباراة خارج أرضه والأكثر جمعاً للنقاط هو المتأهل.

