القوة القادمة

كل يوم يمر علينا تتغير فيه مفاهيم كثيرة، وأحياناً هناك أمور كنا نزعم أنها ستبقى كما هي دون أن تتزحزح عن مكانها، وإن خصصنا الحديث عن كرة القدم، سيبقى منتخب السامبا هو المعشوق الأول للجماهير، والممتع المبدع الأكثر على مر التاريخ ومن حصد كؤوس العالم، لكن الاستفهام يطرح الآن عن غياب هذا السحر البرازيلي عن الساحة الدولية هذا الوقت، أين أبناء بيليه عن المنظومة الحديثة في كرة القدم؟

أين الفن الذي يندرج تحت مظلة الفنون الجميلة في الكرة الأرضية؟ أين ديكتاتوريتهم الساحقة منذ زمن؟ أين كيانهم الذي يعجب الأعداء قبل الأصحاب؟ غاب كل هذا بل بدأ زمن جديد يمنح السيطرة فيه للكرة الأوروبية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية أو النجوم، فالعالم الآن يتحدث عن الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو والإسباني فابريغاس وغيرهم من الجنسيات الفرنسية أو الإنجليزية أو الأفريقية بشكل العام أو شرق أوروبا لكن الغريب هو غياب الجنسية البرازيلية بشكل مكثف كما كان سابقاً.

نتحدث اليوم ونحن نشاهد ثورة كروية هائلة بدأت في مزاحمة الآخرين بقوة منكبيها وبدأت في إيجاد موقعها في المقدمة ومحاولة السيطرة في قادم الأيام وهي الكرة الألمانية الذي تتبع استراتيجيات طويلة الأمد وتسعى لتطبيقها بحذافيرها، وهذا لا يعني أن الكرة الألمانية كانت غائبة لكنها الآن اختارت لنفسها مكاناً جديداً سيصعب تخليها عنه.

هل تعتقدون أن ما حصل أمس الأول من نتائج كوارثية ضد أقوى فريقين في العالم أمر طبيعي؟ وهل كان من المصادفة أن يصل فريقين ألمانيين إلى نصف نهائي أقوى مسابقات الأرض ووصولهم للنهائي ربما سيفصلنا عنه ساعات الأيام القليلة المقبلة؟ ألم نتفاجأ بخبر توقيع غوارديولا قبل أشهر لبايرن ميونخ؟ كل هذه الأخبار والأمور التي تحصل صدقوني إنها ليست محض صدفة إنما بتخطيط وترتيب وتنظيم مع إيماني الكامل بوجود الصدفة والتوفيق والحظ في كرة القدم لكن ليس كما يحصل مع الماكينات أو العقول الألمانية.

نوافذ:

شكراً لمجلس دبي الرياضي على جهوده الواضحة في تطوير بيئة الرياضة في دبي وفي جعل دبي مقصداً للرياضيين حول العالم، ولعل آخر إنجازاته تنظيم ملتقى السلام والرياضة 2013 لأول مرة في الشرق الأوسط.

*نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية.