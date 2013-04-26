تدريب أنشيلوتي لـ"ريال مدريد" .. "مسألة وقت"

اقترب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من التوصل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل بعدما قرر ترك باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم، وذلك بحسب ما أعلنته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الجمعة.



وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من سان جيرمان أن أنشيلوتي سيعلن عن قراره بترك سان جيرمان بعد انتهاء الموسم الحالي الذي يتوجه فيه فريق العاصمة لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ "19"عاما.



وأشارت "لوباريزيان" إلى أن أنشيلوتي أعلم رئيس النادي "القطري" ناصر الخليفي بقراره ترك الفريق خلال اجتماعه به الأربعاء

ونفى انشيلوتي بشكل مبهم هذه المعلومات في اتصال مع الصحيفة نفسها أمس الخميس، قائلاً: "لم أتخذ حتى الآن أي قرار .. أنا أنتظر حتى نهاية الموسم".



ورأت الصحيفة أن النفي المبهم للمدرب الإيطالي وإعلانه أنه لم يتخذ القرار حتى الآن يؤكد بأن رحيله عن النادي الباريسي أصبح مؤكداً لكن لن يعلن عنه قبل انتهاء الموسم لكي لا يتأثر الفريق، مشيرة إلى أن الوجهة المقبلة لمدرب ميلان الإيطالي وتشلسي الانجليزي السابق ستكون "سانتياغو برنابيو" للإشراف على ريال مدريد خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينهو المرجح عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه اقترب من توقيع العقد مع النادي الملكي الذي يواجه بحسب "لو باريزيان" منافسة من مانشستر سيتي وأرسنال الانجليزيين على خدمات المدرب الايطالي.



وكان أنشيلوتي سخر في أواخر العام الحالي من الأخبار التي تحدثت عن أنه سيترك منصبه في باريس سان جرمان للإشراف على ريال مدريد مقابل انتقال مورينهو إلى سان جيرمان، مشيراً إلى أنه يرى نفسه مدرباً للنادي الملكي لكن في المستقبل حيث قال: "اتصل بي ريال مدريد في السابق، قبل انضمامي إلى تشلسي .. لكن كل ما أفكر به الآن هو باريس سان جيرمان، أما بالنسبة لتبادل المناصب مع مورينهو فيعتبر من الخيال".



وأضاف: "إذا استلم مورينهو الإشراف على باريس سان جيرمان في يوم من الأيام، فسيكون ذلك خطوة إيجابية لأن وصول مدرب يتمتع بهذه المكانة يعتبر إشارة على تقدم فريق شاب وطموح مثل فريقنا".