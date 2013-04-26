حسني عبد ربه: لا أعرف أين أذهب بعد شهرين؟!

فجأة دبت الحياة في الشوارع المحيطة بمستشفي دمشق في حي المهندسين بمحافظة الجيزة المصرية .. وتحولت الغرفة رقم 503 إلي خلية نحل يتوافد عليها لاعبون ومسؤولين عدة، حرصوا على الاطمئنان على لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي والمنتخب المصري حسني عبد ربه، في بداية مشوار علاجه من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، أثناء مباراة فريقه أمام أهلي جدة في دوري "زين" للمحترفين والتي انتهت بالتعادل ٢-٢.

وارتسمت على وجه حسني علامات الحزن بعد ابتعاده الإجباري عن الملاعب التي قد لا يعود لها إلا مطلع 2014، وهو ما يعني حرمانه من اللعب للنصر وأيضا عدم مشاركة منتخب مصر مبارياته المتبقية في تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وما مسح حزن حسني عبد ربه، هو الرعاية الكاملة التي أحاطه بها لاعبون ورياضيون زاروه في غرفته بالمستشفى، ومنهم المدير الفني للمنتخب المصري، الأمريكي بوب برادلي، ومدرب حراس المرمى زكي عبدالفتاح، والإعلامي أحمد شوبير ورئيس النادي الإسماعيلي العميد محمد أبو السعود ولاعبو الفريق الكروي وزملاؤه القدامي عمرو فهيم وعبد الله الشحات، إضافة إلى بعض لاعبي الأهلي والزمالك وسموحة ومصر المقاصة .. وكل هؤلاء كان حسني يطمأنهم بكلمة واحدة : "الحمد لله "، مؤكدا أن عنده من الإصرار والتحدي ما يساعده على اختصار وقت الغياب عن الملاعب.



وقال عبدربه لـ "العربية نت": إنه لم يشعر في البداية باصابته خلال مباراة الأهلي بعد إحدي الكرات المشتركة حتى قفز بعدها في إحدى الكرات ليشعر بألم رهيب أصابه بالرعب .



وأضاف : "الإصابة قضاء وقدر، وسألتزم بالبرنامج العلاجي حتى أعود بأسرع ما يمكن إلى زملائي في نادي النصر الذين لم تنقطع اتصالاتهم بي ومعهم مسؤلو النادي الذين يطمئنون على باستمرار، لأعود إلى منتخب مصر في مرحلة مهمة وهي تصفيات كأس العالم".



ولفت حسني عبد ربه الى أن عقده مع النصر ينتهي شهر يوليو المقبل، ولم يحدد بعد ما إذا كان سيستمر أم لا؟!.. لكنه إذا عاد إلى مصر فلن يلعب إلا للإسماعيلي الذي يعشقة".



وتابع: "سعيد باللعب في دوري "زين" السعودي، لأنه قوي جدا، لامتلاك الأندية الإمكانات التي تساعد على تطبيق الاحتراف بشكل سليم، كما أن مستوى اللاعبين السعوديين فنيا وتكتيكيا في تصاعد مستمر، إضافة إلى أن وجود اللاعبين الأجانب أشعل المنافسة مع المحليين مما رفع المستوي بشكل كبير".