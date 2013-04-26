لاعب "سعودي" يُثير إعجاب صحيفة إيطالية

أثار الهدف الذي أحرزه متوسط ميدان الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق السعودي، الدولي يحيى الشهري، في مرمى باختاكور الأوزبكي خلال المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا إعجاب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.



وأنعش صانع ألعاب "فارس الدهناء" آمال فريقه بالمنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني بعد أن قاده لتحقيق الفوز 2-صفر على "باختاكور" خلال المباراة التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك بعد أن افتتح باب التسجيل في الدقيقة 24 من كرة لا تصد وترد.

واختار الموقع الرسمي لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، ثاني أكبر الصحف الرياضية في إيطاليا؛ الهدف الذي سجّله "الشهري" كواحد من الأهداف الأجمل التي سُجلت على مدار الأسبوع الماضي في شتى ملاعب كرة القدم العالمية.



وأشادت الصحيفة الإيطالية بإمكانات متوسط ميدان الفريق السعودي، واصفة إياه باللاعب "الفذ"، في إشارة واضحة إلى إعجاب الصحيفة بسرعة البديهة التي يتمتع بها "الشهري".



ولم تكن قيمة الهدف في جماليته فحسب، بل إن أهميته البالغة قد ساهمت بشكل كبير في اختياره ضمن الأهداف الأجمل بحسب الصحيفة الإيطالية، حيث أحيا "يحيى" بهذا الهدف آمال فريقه بالتأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إذ رفع "الاتفاق" رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الفريق الأوزبكي، وخلف فريق لخويا القطري المتصدر بثمان نقاط.