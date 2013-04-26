هلاليون لمعلق إماراتي: "اعتذر" .. وهو يرد: "لا نامت أعين الجبناء"

بلغ سيل التغريدات "المهينة" - كما وصفها اعلاميون سعوديون - التي وجهها المعلق الإماراتي عدنان حمد الحمادي لـشريحة من جماهير نادي الهلال السعودي، الزبى، إذ استمرت الانتقادات اللاذعة للحمادي من مشجعي الكرة السعودية بمختلف ميولهم، فيما أكد رئيس نادي الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن المعلق الاماراتي تجاوز في حق "بعض" الهلاليين.



وأغضبت تغريدات المعلق الحمادي التي بثها عبر موقع "تويتر" والتي وصف فيها بعض جماهير الهلال بـ"الحثالة"، الوسط الرياضي السعودي بشكل عام، وبدا ذلك من سيل التعليقات وردود الفعل التي ضجّ بها موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المنتديات والصفحات الالكترونية الخاصة بجماهير الهلال.





وطالب عدد كبير من أنصار الفريق الأزرق وعدد من الأندية السعودية الأخرى، الحمادي بالاعتذار العلني على ما بدر منه تجاه الجماهير، وقالوا إن ذلك هو السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة، مبدين دهشتهم من استمرار الحمادي في نشر التغريدات التي تحمل الكثير من الاهانة لجماهير النادي السعودي.





وكتب المعلق الاماراتي في حسابه: "كل من أنكر ما حصل في الملعب .. إما مجاملة أو خوف أو كذب والعياذ بالله .. لأن ما في دخان من غير نار .. انتهى الموضوع".



وعاد الحمادي للتأكيد على أن ما كتبه موجه فقط لقلة من جماهير الفريق الهلالي، مشدداً على عراقة نادي الهلال، وقال إنه نادٍ صاحب انجازات، ولكن عليه التخلص من بعض "الشوائب" و"الطفيليات" التي تعكر صفوه.





واستشهد عدنان حمد بتغريدة لرئيس رابطة مشجعي نادي العين محمد راشد الملقب بـ"العمدة"، كتب فيها: "قمت بالاتصال باللاعبين والجماهير الحاضرة، وتبيّن أنه خرجت أهزوجة "عموري وينه .. يدور كفيله" أثناء مباراة الهلال والعين، وقمت بالتأكد منها من الجماهير الحاضرة".



وكذّب "العمدة" بذلك تغريدات سابقة كان نشرها في حسابه، وأشاد فيها بالتعامل الجيد الذي لقيته الجماهير الاماراتية خلال توافدها للرياض لمتابعة المباراة التي أقيمت ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، مؤكداً تلقيه هو ورابطة العين الجماهيرية معاملة جيدة من كل السعوديين في الملعب وخارجه".





واستغل المعلق الشهير التغريدات الجديدة لـ"العمدة" ليعود لإشعال الموضوع من جديد مستخدماً عبارات حادة من قبيل "لا نامت أعين الجبناء"، و"ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا".



وفيما بعد عاد الحمادي ليحاول تهدئة الأجواء، بأن حذف التغريدات التي كتبها بعد المباراة مباشرة، واحتوت على كلمات "نابية"، ثم كتب تغريدة دعا فيها لنبذ التعصب الأعمى والعنصرية، وكتب: "الله يصلح حال الجميع، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجددا .. كل السعوديين على راسي، وتسلمون".





ومن جانبه، خرج رئيس نادي الهلال عبد الرحمن بن مساعد عن صمته، وأكد أن المعلق الإماراتي عدنان حمد الحمادي تجاوز في حق بعض الهلاليين، مشدداً على أنه لم تكن هناك أي هتافات مسيئة للعين خلال المباراة.



ولم يذكر الأمير بن مساعد، المعلق الإماراتي بالاسم، لكنه قال: "جميع الإماراتيين والأندية الإماراتية في عيوننا وقلوبنا، ولهم منّا كل المحبة والتقدير والاحترام، وتربطنا بنادي العين الإماراتي أقوى العلاقات، وقرأت هنا للأسف تغريدات، منها لإعلامي إماراتي، أن جمهورنا وجه عبارات مسيئة لأشقائنا في نادي العين، وأنا كنت حاضراً ولم أسمع أي شيء من هذا القبيل، ولم تكن هناك هتافات جماعية مسيئة، وهذه أمور لا يمكن أن تصدر من جمهور الهلال أبداً، ولم نوجه إساءات لأندية تعاملنا أسوأ معاملة في بلدها، فما بالك بنادٍ شقيق نكن له كل التقدير والمحبة والاحترام".





وتابع مغرداً: "أؤكد أنه لم يكن هناك أي هتافات جماعية مسيئة، ولم أسمع حتى إساءة فردية، ولا يمكن أن نسمح بهذا أونقره .. وختاماً لكل الأشقاء الإماراتيين أقول نحبكم ونحترمكم، وأقول للإخوة في العين شرفتمونا وسامحونا على القصور".



واختتم بالقول: "لإقفال الموضوع .. إذا صدر من نادي العين الشقيق أي تذمر من أي شيء ساءهم هنا مهما كان بسيطاً .. أو جلب لنا أي أحد ما يثبت أي إساءة تعرض لها الأشقاء، فنحن على استعداد لتقديم شديد الاعتذار على ذلك، رغم أنني أؤكد أنني لم أسمع أي هتافات جماعية مسيئة ولا فردية، وأكاد أجزم أن هذا لم يحصل حتى من أي قلة قليلة كما قيل، وفي الختام الإمارات حكومة وشعباً، في عيوننا وقلوبنا ولهم منا كل المحبة والاحترام والتقدير".



بل ان رئيس نادي الهلال، استشهد هو الأخر بتغريدة كتبها رئيس رابطة مشجعي نادي العين المعروف بـ"العمدة"، تناقض التغريدة التي نشرها عدنان حمد للعمدة نفسه، كتب فيها: "لست عاطفياً .. اتصلت بعموري، وقال لي ما سمعت شي .. اتصلت بالادارة ما سمعوا .. والاداري ومدير ومشرف الفريق قالوا ما سمعنا .. يعني نظلمهم ونقول اهانوا عمر؟!"، ثم نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد مقطعاً

صوتياً، لرئيس الرابطة من حديثه للبرنامج الإذاعي "غرفة ١١" الذي يقدمه ثامر الحميد، يمتدح فيه تعامل الهلاليين، ويؤكد ان "عموري" لم يسمع شيئاً، وانه لو سمع فلم يكن ذلك ليزعجه او يغضبه.

وفي موازاة فورة الغضب الهلالي مما ذكره الحمادي من كلام اعتبره أنصار النادي السعودي "افتراء" عليهم، خرجت أصوات عدة دعت لتهدئة الأجواء، والابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة المشكلات بين جماهير ناديين شقيقين، وسط اجماع على أن ما ذكره الحمادي هو ما أشعل فتيل الأزمة.



وذكر بعض المغردين أن الحمادي وباعتباره أحد اقدم المعلقين الاماراتيين والعرب، ما كان ينبغي أن ينشر تغريداته المسيئة لجزء من جماهير الهلال، مؤكدين أنه وضع نفسه في خانة "المشجع" بدلاً من السعي لتلطيف الأجواء، التي لم تكن متوترة أصلاً، قبل تغريداته التي نشرتها عقب المباراة.