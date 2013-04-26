"فينغر" لجماهير أرسنال: أحسنوا ضيافة البطل "بيرسي"

طالب المدير الفني لنادي أرسنال، الفرنسي آرسين فينغر جماهير الفريق بإظهار الاحترام تجاه المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي الذي انضم إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، والذي يأتي إلى ملعب "الإمارات" الأحد المقبل.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الأحد في المرحلة 35 من المسابقة، في مباراة بمثابة احتفالية كبرى لمانشستر عقب تتويجه باللقب للمرة 20 في تاريخه عبر الفوز على ملعب أستون فيلا الاثنين الماضي.

وتسبب فان بيرسي في حالة من "الآلم" الشديد لدى جماهير "المدفعجية" بعدما انتقل إلى صفوف يونايتد مقابل 24 مليون جنيه استرليني (8ر36 مليون دولار) في نهاية الموسم الماضي.

وقال فينغر: "سنحترم اللاعبين الذين لعبوا لنا لفترة طويلة مثلما فعلنا دائماً وسنعاملهم بطريقة جيدة قبل وبعد المباراة".

وأضاف: "كبطل أو ليس كبطل الأمر مماثل، ما أريده هو أن نقدم مباراة جيدة ونفوز عليهم، لا يهم بأي صفة جاؤوا إلينا".

وسيحطم مانشستر الرقم القياسي لعدد النقاط المحققة خلال موسم واحد والمسجل باسم تشلسي برصيد"95" نقطة، إذا فاز في جميع المباريات الأربع المتبقية له في الموسم الحالي، في الوقت الذي يقاتل فيه أرسنال من أجل حسم نقاط المباراة لإنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى لكي يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كوينز رينجرز يواجه ريدينيغ



ويشهد الأحد المقبل مباراة مهمة في القاع تجمع بين كوينز بارك رينجرز وريدينغ، بما أن الهزيمة ستدفع بأي من الفريقين إلى ذيل الترتيب، في الوقت الذي سيهبط الفريقان إلى دوري الدرجة الأولى إذا فاز أستون فيلا على سندرلاند يوم الاثنين.

وفي الوقت الذي أصبح فيه ريدينغ وكوينز بارك رينجرز مهددين بشكل شبه مؤكد بالهبوط، فإن المباراة على ملعب أستون فيلا تمثل تحديا كبيرا لصاحب الأرض من أجل تجنب الحصول على تأشيرة الهبوط الثالثة من الدوري الممتاز.

ويتقدم أستون فيلا صاحب المركز الرابع من القاع بفارق ثلاث نقاط عن ويغان صاحب المركز الثالث من القاع، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط خلف سندرلاند صاحب المركز 14.

وتحسنت نتائج سندرلاند منذ قدوم المدرب الإيطالي باولو دي كانيو، حيث قاد الفريق للفوز في آخر مباراتين.





ويغان يستضيف توتنهام

يستضيف ويغان فريق توتنهام الذي أنهى مسيرته العقيمة من خلال الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف الأسبوع الماضي على مانشستر سيتي الذي يلتقي مع ضيفه ويستهام يونايتد يوم السبت.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد"61" نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال صاحب المركز الثالث ونقطة واحدة خلف تشلسي صاحب المركز الرابع في ظل المنافسة الشرسة بينهم على التأهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل.

تشلسي يبحث عن تأمين التأهل

يلتقي تشلسي، الأحد المقبل، مع سوانزي سيتي بحثا عن تأمين التأهل إلى البطولة القارية.

وفي مباراة أخرى بقاع جدول الترتيب يلتقي نيوكاسل صاحب المركز الـ16 مع ليفربول يوم السبت، في الوقت الذي يلتقي فيه ستوك سيتي صاحب المركز الـ15 مع ضيفه نورويتش سيتي في اليوم نفسه.

وفي باقي المباريات يلتقي ساوثامبتون مع وست بروميتش البيون وايفرتون مع فولهام.