الهلال السعودي وعبدالله الحافظ .. اتفقا وبقي توقيع "العقود"

قال مصدر موثوق في نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق بشكل نهائي مع مدافع نادي باكوس فيريرا البرتغالي عبدالله الحافظ للعب مع الفريق اعتبارا من الموسم المقبل، وقد يبدأ اللاعب موسمه مع الهلال مطلع يناير ٢٠١٤ ولمدة أربعة أعوام، دون أن يوضح النادي القيمة المالية للاتفاق الذي لم يصل بعد إلى مرحلة التوقيع الرسمي بين الطرفين.

وانضم الحافظ الذي بزغ اسمه مع منتخب بلاده للشباب قبل عام ونصف العام في نهائيات كأس العالم للشباب التي جرت بكولومبيا إلى فريق لوليتانو البرتغالي قبل نحو عام، قبل أن ينتقل مؤخراً إلى فريق باكوس فيريرا.

ونجحت إدارة نادي الهلال خلال الأشهر القليلة الماضية في فرض سياسة شراء عقود اللاعبين السعوديين من أندية أخرى والتجديد مع نجوم فريقها الصغار لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، خاصة على الصعيد الخارجي، حيث يأمل المسؤولين في تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا التي ينافس بها الفريق حاليا في دور المجموعات.

ونجح الهلال في شراء اللاعبين الدوليين عبد الله عطيف وياسر الشهراني والأخير كان معاراً للهلال من القادسية منذ العام الماضي وبحسب رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد فإن إدارته تعمل على مفاوضة حارس مرمى أيضاً.

وأكد عبدالرحمن بن مساعد اليوم في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إدارة ناديه لم تفاوض البحريني محمد حسين مدافع النصر السعودي رغم أن الأخير أكد ذلك في مؤتمر صحافي أمس.

وقال رئيس الهلال: "لم نفاوض مدافع النصر .. إدارتنا لم تفعل ذلك ولا أعرف عضوا شرفيا هلاليا قام بذلك أو تلقى أمرا عن طريقنا".