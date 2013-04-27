الواثقون في برشلونة .. أكثر من الواثقين في ريال مدريد

أجرت صحيفة "الأس" الإسبانية، تصويتاً على حظوظ فريقي ريال مدريد وبرشلونة، في التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، على حساب الألمانيين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، الذين هزما الفريقين الإسبانيين "ذهاباً"، بنتيجة كبيرة.

وكان سؤال الاستفتاء الأول: هل يستطيع ريال مدريد العودة بالنتيجة أمام دورتموند الألماني في مباراة الاياب؟! .. أما الاستفتاء الثاني فكان سؤاله: هل يستطيع برشلونة تحقيق المعجزة .. ويهزم العملاق البافاري؟!.

وجاءت نتائج التصويت على نحو مثير للدهشة، إذ أنه وعلى الرغم من سهولة مباراة ريال مدريد مقارنة بمباراة برشلونة إلا أن القراء لا يؤمنون بقدرة "الملكي" على العودة في مباراة الإياب، إذ يرى 36 في المئة من المصوتين الذين بلغ عددهم 34 ألف شخص، بأن فريق مورينهو قادر على العودة في مباراة الاياب، والتأهل للنهائي في ملعب ويمبلي، بينما يؤمن 64 في المئة منهم، بأن فريق بروسيا دورتموند الألماني سيتأهل حتماً للنهائي.

على الجانب الآخر، في التصويت الخاص بقدرة البرشا على قلب النتيجة في الإياب، فإن النتائج بدت وشيكة على التعادل بين المتفائلين والمتشائمين، إذ يؤمن 47 في المئة من المصوتين الذين بلغ عددهم 5 آلاف مصوت بأن برشلونة قادر علي قلب النتيجة والتاهل للنهائي، بينما يري 53 في المئة ان البايرن سيتجاوز الفريق الكاتالوني بكل سهولة و سيذهب إلى ويمبلي.

وسيلاقي برشلونة الإسباني، نظيره بايرن ميونيخ الألماني،الأربعاء المقبل، في الأول من مايو في "الكامب نو"، وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 4-صفر لصالح النادي البافاري، فيما سيلاقي ريال مدريد الاسباني، بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء ٣٠ أبريل الجاري في "السناتياغو بيرنابيو"، وكانت نتيجة المباراة انتهت 4-1 لصالح النادي الألماني.



