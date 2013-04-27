تيري يفكر في العودة إلى منتخب إنجلترا

ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق جون تيري مستعد لإنهاء فترة ابتعاده عن اللعب الدولي وإتاحة نفسه من جديد للانضمام إلى منتخب بلاده.

وكان تيري (32 عاما) أعلن اعتزاله الدولي عندما عاقبه اتحاد الكرة الإنجليزي بالإيقاف لمدة أربع مباريات بمسابقة الدوري المحلي لاتهامه بتوجيه إساءة عنصرية لمدافع نادي كوينز بارك رينجرز أنتون فيرديناند.

وبعدما برأته محكمة الصلح من الاتهامات الموجهة ضده، أكد تيري آنذاك أن اتحاد الكرة الإنجليزي وضعه في موقف "لا يمكن الدفاع عنه".

ولكن يبدو أن إغراء المشاركة في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل قد أقنع مدافع تشلسي بالبحث عن طريق للعودة إلى منتخب إنجلترا.

ولكن عودة تيري للمنتخب قد تجلب معها بعض المشكلات، حيث يستحيل مثلا تخيل تيري وريو فيرديناند، شقيق أنتون، في فريق واحد.

وكان فيرديناند رفض فرصة العودة لمنتخب إنجلترا خلال مباراتيه السابقتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قائلاً: "إن اللعب في هاتين المباراتين لا يتناسب مع برنامجه الطبي" .. ولكن المدافع المخضرم طار بعدها إلى قطر للتعليق على إحدى المباراتين.

كما أن هناك بعض القضايا العالقة بين تيري واتحاد الكرة الإنجليزي، وهذا ما كان واضحاً عندما رفض المدافع مصافحة رئيس الاتحاد ديفيد بيرنستاين عندما التقى الاثنان في حفل إعادة كأس دوري أبطال أوروبا لاتحاد الكرة الأوروبي الأسبوع الماضي.

هذا بالإضافة إلى أن تيري لم يعد لاعبا ثابتا في تشكيل تشلسي الأساسي، فقد شارك اللاعب المخضرم كأساسي في تسع مباريات فقط للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.