صحف عالمية .. تتغنى بـ "مارادونا السعودي"

دخل لاعب فريق الشباب بنادي اتحاد جدة السعودي، محمد قاسم الشريمي، تاريخ كرة القدم، عقب الهدف العالمي الذي سجّله في مرمى فريق النصر ضمن مباريات الجولة 20 من منافسات الدوري السعودي الممتاز للشباب.



وقاد "محمد قاسم" فريقه إلى تحقيق فوز عريض على نظيره النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد في جدة.



وقدّم "الشريمي" لمحة فنية رائعة في الدقيقة 55 عندما استلم إحدى الكرات من منتصف الملعب، حيث تلاعب بمدافعي النصر، قبل أن يضعها في الزاوية المستحيلة لحارس مرمى الفريق الأصفر الذي لم يفعل حيالها شيئاً، محرزاً الهدف الثالث لفريقه.



وأعاد هدف "الشريمي" إلى الأذهان ذكريات الهدف التاريخي الذي سجّله أسطورة المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا في مونديال 1986 في مرمى حارس المنتخب الإنجليزي آنذاك، بيتر شيلتون، وهو الهدف الذي استنسخه خليفة مارادونا في ملاعب كرة القدم الأرجنتينية "ليونيل ميسي" رفقة فريقه خلال مباراة برشلونة أمام "خيتافي"في كأس ملك إسبانيا عام 2007.



وباتت الطريقة التي سجل من خلالها "الشريمي"هدفه "ماركة مسجلة" باسم الأسطورة الأرجنتينية، على الرغم من أن مئات اللاعبين قد سجلوا فيما بعد أهدفاً بالطريقة نفسها، إذ اعتبر مراقبون بأن هدف"مارادونا" كان الأغلى من بين الأهداف التي تم تسجيلها بتلك الطريقة.



وأثار الهدف الذي أحرزه "الشريمي" موجة إعجاب كبيرة في الأوساط الرياضية حول العالم، حيث طغت الإشادة باللاعب السعودي الشاب على الصفحات الأولى من كبرى الصحف العالمية.



وأبدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، واسعة الانتشار، إعجابها الشديد بالهدف الذي أحرزه "الشريمي" مشبهة إياه بالهدف التاريخي الذي سجّله الأرجنتيني "مارادونا"، كما لم يختلف رأي صحيفة "أس" عن سابقتها بعدما نشرت على موقعها الإلكتروني أمس مقطع فيديو لهدف محمد قاسم تحت عنوان "هدف مارادوني .. لمحمد قاسم".



ولم تخفِ صحيفة"لا غازيتا ديلّو سبورت" الإيطالية، أكبر صحيفة رياضية في إيطاليا، إعجابها اللامتناهي بمارادونا الكرة السعودية، إذ أغدقت المديح على اللاعب الشاب عقب هدفه الرائع الذي تجاوز فيه خمسة لاعبين، واصفة إياه بالموهوب؛ وهو الأمر الذي فعلته أيضاً صحيفة"توك سبورت" الإنجليزية.