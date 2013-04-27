صراع البقاء يشعل المرحلة الأخيرة من الدوري السعودي

يختتم الدوري السعودي اليوم السبت بسبع لقاءات حيث تبرز مواجهة التعاون والوحدة، والشباب وهجر لمعرفة الهابط الثاني الذي سيرافق الوحدة لدوري الدرجة الأولى.



ويتنافس على البقاء فريقا التعاون وهجر، حيث سيلعب الأول مع الوحدة ويلزم عليه الفوز لضمان بقائه في دوري المحترفين، لاسيما وانه يتقدم على هجر الذي سيحل ضيفا على الشباب.



وفي حال تعادل التعاون وفوز هجر سيتعادل الفريقان بعدد النقاط وحينها ستقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفريق الهابط.



وسيكون ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة مسرحا لمباراة الكلاسيكو التي تجمع الأهلي بالهلال.



وعلى رغم أن نتيجة المباراة لن تؤثر على وضع الفريقين وترتيبهما في الدوري سيما الأهلي الذي استقر في المركز الخامس، إلا أنه يسعى لرد اعتباره من خسارة الذهاب، بينما يتطلع الهلال لتأكيد مركز الوصافة. ومن هذا المنطلق فإن المباراة لن تكون سهلة على الفريقين اللذين يعتبران الفوز دفعة معنوية قبل خوض غمار منافسات كأس الملك للأبطال.



ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 43 نقطة جمعها من 25 مباراة حيث فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات ويأمل الفريق أن يختتم الدوري بفوز معنوي بعد أن فقد المنافسة رسميا على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا.



وسيلعب مدرب الفريق الصربي أليكس بطريقة متوازنة دفاعا وهجوما خصوصا وأنه يفتقد لعدد من عناصره الأساسية بداعي الإيقاف أمثال وليد باخشوين والكولومبي خايرو بالومينو، لكن ما يميز الفريق وجود البديل الجاهز حيث يبرز في صفوفه أسامه هوساوي وكامل الموسى ومنصور الحربي وتيسير الجاسم ومصطفى بصاص والبرازيلي برونو سيزار ومواطنه فيكتور سيمويس والعماني عماد الحوسني.



أما الهلال فيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة حيث فاز في 17 وتعادل كما خسر في 4 مباريات، ويسعى للفوز أو التعادل لضمان مركز الوصافة.



ومن المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المباراة بنفس العناصر التي شاركت في المباراة الأخيرة أمام العين الإماراتي، خصوصا وأنها قدمت مستوى مميزا أعادت من خلاله روح الفريق التي كانت غائبة في بعض المباريات.



ويبرز في الفريق عبدالله الزوري ومحمد الشلهوب وياسر الشهراني وسالم الدوسري وتيسير الجاسم وياسر القحطاني والبرازيلي أوزيبا ومواطنه ويسلي والكولومبي غوستافو.



وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يلتقي النصر الرابع برصيد 47 نقطة مع الفيصلي الـ11برصيد 24 نقطة في مباراة تحصيل حاصل.

ويختتم فريقا الاتفاق والفتح الموسم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. ولا تمثل المباراة لفريق الفتح سوى فرحة التتويج حيث سيتم تسليم كأس الدوري بصفة رسمية لأول مرة في تاريخه.

ويستضيف فريق الشعلة التاسع برصيد 27 نقطة الاتحاد السابع بـ33 نقطة، ويلعب نجران العاشر بـ25 نقطة مع الرائد الثامن بـ29 نقطة.