فالديز .. لا يتفاءل بارتداء قميص "مؤسسة قطر"

كشف مصدر مقرب من حارس مرمى برشلونة والمنتخب الإسباني فيكتور فالديز عن سبب عدم ارتداء الأخير لقميص فريقه الذي يظهر فيه شعار مؤسسة قطر الراعية لمتصدر الدوري الإسباني.

ونقلت تقارير صحافية إسبانية عن المصدر قوله، إن سبب عدم ارتداء فالديز قميصاً يحمل شعار مؤسسة قطر "هو أنه لا يتفاءل به في المباريات، لذلك قرر عدم ارتدائه"، وهو ما ظهر جليا في مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان فالديز قد فاجأ الجميع بظهوره بقميص فريقه برشلونة دون وجود شعار مؤسسة قطر التي تدعم الفريق الإسباني بـ (30 مليون يورو) من أجل وضع شعارها على قمصان فرقه الرياضية.

ولبس فالديز قميصه الأخضر دون وجود شعار قطر على مقدمته، ولكن بوجود شعار مؤسسة "يونسييف" على ظهر القميص، مع العلم أن فالديز سبق له وأن ظهر بالقميص نفسه وهو يحمل شعار مؤسسة قطر.

وذكرت التقارير الصحافية نفسها، أن مؤسسة قطر لن تكون سعيدة بعدم ظهور لاعب أساسي من برشلونة لا يضع شعارها في مباراة قمة تحظى بنسبة متابعة عالية في مختلف أرجاء العالم.

وتهكم مشجعون عبر تعليقات كتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي من القول إن فالديز لا يتفاءل بارتدائه قميصا مطبوعا عليه شعار مؤسسة قطر، وربطوا ذلك باستقبال شباكه لأربعة أهداف كاملة، متسائلين: ماذا كان سيحدث لو أن فالديز يتفاءل بارتداء قميص مؤسسة قطر؟!.