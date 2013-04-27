فينغر .. مرشح لخلافة أنشيلوتي في باريس سان جيرمان

باشرت إدارة نادي باريس سان جيرمان تحركاتها لإيجاد الخليفة المناسب للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي بات رحيله عن الفريق شبه مؤكد عند نهاية الموسم الكروي الجاري.

وكشفت جريدة "لوباريزيان"الفرنسية، عن أربعة أسماء كبيرة مرشحة لشعل منصب المدير الفني لنادي العاصمة بداية من الصيف المقبل، وهي كل من: البرتغالي جوزيه مورينهو، والهولندي فرانك ريكارد، والألماني جوب هينكس، والفرنسي آرسن فينغر.



ولكن وحسب المعطيات المتوفرة فان المدرب الحالي لنادي أرسنال الإنجليزي يعد الأقرب لتولي زمام الأمور الفنية لنادي العاصمة الفرنسية، بحيث لم يعد خفياً أن مورينهو سيغادر ريال مدريد الإسباني في حالة واحدة فقط، وهي تدريب نادي تشلسي الإنجليزي كما أن المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني،هينكس، قد قرر اعتزال التدريب من الباب الواسع فور نهاية الموسم الكروي الحالي، بعدما بلغ من العمر 67 عاماً.

أما الهولندي ريكارد وباستثناء الفترة التي قضاها في نادي برشلونة الإسباني من 2003 إلى 2008 فان مساره المهني تعرض لنكسات عدة، ضمن منتخبي هولندا والسعودية وفريقي سبارتا روتردام الهولندي وغلطة سراي التركي.

وما يزيد من التكهنات حول اقتراب آرسن فينغر من شغل الإدارة الفنية لفريق باريس سان جيرمان هو ما ذكره موقع "سبور" الرياضي الفرنسي، حول وجود موعد بين المسؤولين القطريين لنادي "بي أس جي " و فينغر في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، والذي يأتي بعد التقائهم مع مستشار آرسن في شهر فبراير الماضي لمعرفة مدى استعداد مدرب أرسنال لقبول عرض محتمل لتدريب فريق العاصمة الفرنسية.

الى ذلك، كشفت صحيفة"لبواريوزان"، المقربة من نادي باريس سان جيرمان، أن كارلو أنشيلوتي قد أخبر رئيس النادي، ناصر الخليفي، الأربعاء الماضي، بقراره النهائي بعدم مواصلة مهامه مع الفريق لموسم آخر.

والجدير بالذكر في هذا الشأن أن أنشيلوتي قد تسلم الإدارة الفنية لفريق سان جيرمان في يناير 2012 خلفاً للفرنسي أنطوان كومبواريه، وسينتهي عقده في يونيو المقبل مع بند في العقد يتيح له امكانية التمديد لعام آخر.

وقد أجمعت الصحافة الفرنسية المتخصصة على أن الوجهة الجديدة لأنشيلوتي قد تكون نادي ريال مدريد لخلافة البرتغالي جوزيه مورينهو.