مانشيني: اللاعب اعتذر .. هل تريدون قتله؟!

اعتبر مدرب مانشستر يونايتد المتوج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم السير اليكس فيرغوسون أن نادي ليفربول كان محقاً بعد معاقبة مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز قبل إيقافه لعشر مباريات بسبب "عضه" مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش في الدوري المحلي.



وقال فيرغوسون: "إن الحادثة ذكرته بالمعاملة التي لقيها يونايتد بعد اعتداء لاعبه الفرنسي اريك كانتونا بالركل على مشجع لكريستال بالاس عام 1995".



وادعى يونايتد أن الاتحاد الإنجليزي أكد له عدم معاقبة اللاعب بحال تعرضه لعقوبة من النادي، لكن على رغم إيقافه أربعة أشهر من قبل يونايتد، إلا أن الاتحاد رفع العقوبة إلى 8 أشهر.

نتيجة لذلك، تفهم فيرغوسون قرار ليفربول بعدم التحرك مبكرا ضد سواريز، وقال: "أؤكد أنهم سعداء لعدم قيامهم بذلك .. لم ينجح الأمر معنا .. وعدنا المتحدث باسم الاتحاد الانجليزي آنذاك ديفيد ديفيس بأن الاتحاد لن يتخذ خطوات إضافية إذا عاقبناه".

فيما عبر مدرب مانشستر سيتي "الإيطالي" روبرتو مانشيني الذي اعتبر سواريز لاعب الموسم، عن مفاجأته أيضا لقساوة العقوبة وقال: "لقد أخطأ واعتذر من الكل .. هل تريدون قتله؟!.. لقد نال العقاب وانتهى الأمر".