ميلان يقترح 4.5 مليون يورو لضم الجزائري سفير تايدر

اقترح نادي ميلان الايطالي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون يورو على إدارة فريق بولونيا لضم اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر بداية من الموسم الكروي المقبل.



وأوضح موقع "ميلان نيوز" أن نادي بولونيا الايطالي رفض هذه القيمة المالية، خاصة وأن اللاعب تايدر يعتبر ملكية مشتركة مع نادي يوفنتوس بنسبة 50 بالمائة لكل طرف، بمعنى أن إدارة فريق "اليوفي" ستكون لها كلمتها هي أيضاً في أي صفقة محتملة لشراء عقد متوسط ميدان المنتخب الجزائري الذي لا يزال ممتدا إلى غاية شهر يونيو 2015 .



من جهته ذكر موقع "توب ميركاتو" الفرنسي أنه بالإضافة الى ايه سي ميلان فان أندية أوروبية كبيرة تتابع باهتمام اللاعب الجزائري سفير تايدر، أبرزها بروسيا دورتموند وفولوسبورغ الألمانيين و لاتسيو روما وإنتر ميلان الايطاليين.



وسفير تايدر من مواليد 29 فبراير 1992 بمدينة كاستريس الفرنسية من أب تونسي وأم جزائرية .. وقد فضل اللعب رفقة منتخب بلد والدته بخلاف شقيقه الأكبر نبيل الذي اختار منتخب البلد الأصلي لوالده.



ودشن سفير مشاركته الأولى مع المنتخب الجزائري يوم 26 مارس الماضي بملعب "مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة، بمناسبة المباراة التي فاز بها "الخضر" أمام منتخب البنين 3-1 لحساب الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم لكرة القدم 2014. وسجل خلالها تايدر هدفا واحداً.



ويريد نادي ميلان تدعيم خط وسط ميدان الفريق بلاعبين جيدين .. و كانت قناة "سكاي سبورت24" الايطالية قد ذكرت، الخميس الماضي، أن اللجنة المكلفة بتوظيف اللاعبين الجدد قد وضعت ضمن مفكرتها اسم الدولي المغربي عبد العزيز برادة لاعب فريق خيتافي الإسباني.



من جانبه، أوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، المتخصص في أخبار أندية الدوري الايطالي لكرة القدم أن نادي ميلان قد باشر اتصالاته مع وكيل أعمال اللاعب برادة، وأن الدولي المغربي قد تلقى وعداً من طرف إدارة خيتافي بتسريحه في حالة تلقيه لعرض مهم للانضمام لفريق أوروبي كبير.