ناد سعودي: "الحكام" يتلاعبون بالنتائج لإبعادنا عن التأهل

قدم نادي الخليج " الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى" احتجاجا رسميا للاتحاد السعودي لكرة القدم على حكم مباراته مع الأنصار التي أقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل ١-١ في الجولة 27 من الدوري.

وقال الخليج في بيان رسمي حصلت العربية نت على نسخة منه أن حكم مباراته مع الأنصار فهد العريني تسبب في اخطاء تحكيمية فاضحة تسببت في خسارة الفريقين لنقطتين كانت كفيلة لتقربه أكثر الى الصعود وتترجم مجهود عمل موسم كامل صرفت فيه ملايين الريالات.

وفندت إدارة الخليج في بيانها أخطاء الحكم في إلغائه هدفا صحيحا للاعبه حسين الشيخ في الدقيقة "٧٠"، واغفاله لركلة جزاء مستحقة في نهاية المباراة للاعبه علي الشعلة، إضافة الى تهاونه الواضح أمام خشونة لاعبي الانصار مما تسبب في نرفزة مدرب الفريق وطرده من الملعب.

وأشارت إدارة الخليج إلى أن هناك العديد من الأمور المريبة التي سبقت اللقاء بعد تلقيهم العديد من التحذيرات من الشخصيات الرياضية التي حذرتهم من تكليف الحكم فهد العريني لهذه المباراة بسبب ميوله وعلاقته مع أحد الأندية الشقيقة التي تنافس على خطف احدى بطاقات الصعود.

وأكدت إدارة الخليج أنها تواصلت فورا مع رئيس لجنة الحكام عمر المهنا بعيدا عن الإعلام من خلال رئيس النادي ومدير الاحتراف وأبلغناه بالشكوك التي تحوم حول العريني إلا أنه أصر على أن يظل العريني بطريقة زادت الموضوع شكا، وتواصلنا مع رئيس الاتحاد السعودي أحمد عيد وطالبناه بالتدخل والتحدث مع المهنا وخصوصا في ظل وجود مبررات كافية لتغيير الحكم إلا أن ذلك لم يلق الاستجابة المطلوبة.

واستغربت إدارة الخليج رفض المهنا القاطع على تغيير الحكم والاكتفاء فقط بتغيير الحكام المساعدين بالرغم من استجابته لطلب نادي الرياض بتغيير الحكم شكري الحنفوش بعد تكليفه رسميا في لقائه معنا، والغريب ان يعطى نادي الرياض الذي ينافسنا على الصعود هذا الحق ويرفض طلبنا وهذا اختلال حقيقي لمعايير العدالة وتساوي الفرص بين الفرق المتنافسة.

وقالت إدارة الخليج أن المهنا أكد تحمله المسؤولية في حال أخفق العريني ونحن نتساءل كيف سيسترد حقنا الان؟ ونحمد الله لأن جماهيرنا التي تجاوزت 8000 مشجع كانت على قدر المسؤولية وتحلت بالحكمة ولولا ذلك لحدث مالا يحمد عقباه بعد ان عاشوا لحظات حزينة من حكم تحامل على الفريق ليحرمه الانتصار ورئيس لجنته لم يتعامل مع مطالبنا بشيء من الانصاف والمساواة.

وطالبت إدارة الخليج الأخذ بعين الاعتبار الاحاديث التي تؤكد وجود تلاعب وأيدي خفية لإبعاد فرق عن المنافسة على حساب فرق أخرى ويجب تشكيل لجان على مستويات عالية للتحقيق والتثبت من نزاهة الدوري وعدم وجود تلاعب.

ويتنافس على خطف بطاقة الصعود الثانية الى دوري المحترفين فرق الرياض والنهضة والخليج بعد أن خطف فريق العروبة بطاقة الصعود الاولى.