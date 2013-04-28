الدوري السعودي: الفتح يكتسح الاتفاق في يوم التتويج

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد فريق الفتح بدوري المحترفين السعودي والذي اختتمه الفتح بفوز كبير على الاتفاق برباعية نظيفة في المرحلة الأخيرة، وكان الفتح قد نجح في حسم الدوري رسميا قبل نهايته بثلاث جولات بعد فوزه على الاهلي في المرحلة ٢٤.

وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام اختتم الفتح موسمه بفوز كبير على الاتفاق برباعية نظيفة افتتحها لاعبه مبارك الاسمري الذي وضع كرة رأسية جميله في مرمى الاتفاق.

وعزز قائد الفتح حمدان الحمدان تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة "32"، وفي الدقيقة "60" سجل حسين المقهوي الهدف الثالث للفتح، واختتم دوريس سالمو أهداف الفتح بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة "63".

ورفع الفتح رصيده إلى النقطة "64", فيما بقي الاتفاق على رصيده السابق "35" في المركز السادس.

وفي بريدة نجا التعاون من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله مع الوحدة، وخسارة منافسه هجر من الشباب 2-1 ليلحق هجر بالوحدة إلى دوري الدرجة الأولى، ولم يحافظ هجر على تقدمه بهدف على الشباب سجله توفيق بوحيمد في الدقيقة "69" ليخسر بهدفين من الشباب في الدقائق "83" , "85" سجلهما مهند عسيري والارجنتيني تيغالي الذي حقق لقب هداف الدوري برصيد "19" هدفا.

وفي نجران تأهل الرائد للمشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال بعد فوزه على نجران بهدف نظيف ليرفع رصيده "32" في المركز الثامن بفارق نقطتين عن الشعلة صاحب المركز التاسع الذي فاز بنفس النتيجة على الاتحاد.

وفي مكة المكرمة تعادل الأهلي والهلال 1-1 ليحافظ الأخير على الوصافة بفارق الأهداف عن الشباب, وتقدم الأهلي أولا عن طريق العماني عماد الحوسني في الدقيقة "12", ونجح الهلال بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة "17" عن طريق سالم الدوسري.

وفي الرياض قلب النصر الطاولة في وجه الفيصلي بعدما نجح في تحويل خسارته بهدف الى فوز بهدفين، وتقدم الفيصلي اولا عن طريق مهاجمه العماني اسماعيل العجمي في الدقيقة السادسة، ونجح النصر في تسجيل هدفين عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي برأسيتين في الدقائق "43" , "84" ليرفع رصيده الى النقطة "50" وهو رقم لم يسبق ان حققه النصر في تاريخه، وبقي الفيصلي الذي انتهى موسمه عند النقطة "24" في المركز "11".