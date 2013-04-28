السركال لـ"المجلس الأولمبي": تدخلاتكم أفسدت متعة الانتخابات

أبدى يوسف السركال رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم والمرشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضه للتدخلات الخارجية التي تسبق مرحلة الانتخابات، وخاصة من جانب المجلس الأولمبي الآسيوي وما يخلفه ذلك من انعكاسات سلبية على المناخ الانتخابي.

وقال السركال اليوم الأحد بعد وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال تصريحاته لمختلف وسائل الإعلام التي تواجدت في فندق إقامة الاتحادات التي ستشارك في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي يومي الثاني والثالث مايو المقبل "هناك مؤشرات تؤكد عدم وجود روح رياضية ترافق عملية الانتخابات في ظل وجود تدخلات من خارج الاتحاد الآسيوي مثل المجلس الأولمبي الآسيوي، وبالتالي فإن هذا الأمر مرفوض وعلينا جميعا أن نقف ضده سواء كنا مرشحين أو غير مرشحين لأننا في نهاية المطاف نحن مسؤولون عن هذه المؤسسة واستقلاليتها وألا يحدث تدخل في مثل الانتخابات".

وأضاف "من يضمن لنا ألا يكون هناك تدخل في العمل الإداري مستقبلا لو نجح المرشح المدعوم من المجلس الاولمبي الآسيوي وما هي التنازلات التي سيقدمها الاخير للمجلس الأولمبي الآسيوي لو سعى مستقبلا للتدخل في عمله..نحن نطالب كل المسؤولين في الاتحاد الآسيوي وبالذات المكتب التنفيذي أن يكون هناك قرار لوضع حد لتدخلات أي أطراف خارجية".

وتابع "تدخل المجلس الاولمبي الآسيوي يفسد متعة الانتخابات..المهم ليس من سيفوز سواء كان الشيخ سلمان أو الدكتور حافظ المدلج أو يوسف السركال أو التايلاندي و واراوي ماكودي لأننا جميعا إخوة نعمل من أجل مصلحة واحدة..الاتحاد الآسيوي فرض الاحترام على كل الاتحادات القارية ولذلك علينا ألا نضع هذا الهيكل الذي حقق استقلالية ونجاح تحت وصاية أي طرف كان حتى وإن كان المجلس الآسيوي".

واعتبر السركال أن الانتقادات لم تكن صادرة من شخصه فقط بل صدرت من كثيرين وهؤلاء لا يوافقون على ما يحدث، مضيفا "في بداية حديثي قلت أن النقد ليس نابعا من ضعف بل على العكس ولكن في نفس الوقت لا نقبل هذه التدخلات وعلينا أن نضع لها حدا".



المدلج يسعى لعقد اجتماع توافقي بين المرشحين



من جانبه أوضح الدكتور حافظ المدلج مرشح السعودية لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه ستكون هناك مساع متجددة في الساعات المقبلة للجمع بين الإماراتي يوسف السركال والبحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم قبل ساعات من الانتخابات أملا في حصول التوافق بينهما.

وأكد المدلج اليوم الأحد عند وصوله إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور "لقد سعينا إلى عقد هذا الاجتماع في مرحلة سابقة ولكنه تأجل واتفقنا بالتالي على أن يكون اللقاء بكوالالمبور بين المرشحين لكرسي الرئاسة قبل عملية التصويت وإذا اجتمعنا فإن الصورة ستتضح وسيعرف كل طرف ما له وما عليه وإذا فشلنا، فإن التنافس سيتواصل بين السركال وبن ابراهيم".

وفي رده عن السؤال المتعلق بحقيقة ما إذا كان الشيخ سلمان بن ابراهيم قد رفض هذا الاجتماع قال المدلج "لم يبلغني أحد بهذا الامر ولكني سمعت مثلما سمعت وسائل الإعلام بهذه القصة ولكن في النهاية كل الامور تتغير..في السابق رفض الشيخ سلمان هذه المسألة ثم غير رأيه وبعد ذلك تراجع وكرر رفضه..أحيانا يتخذ الإنسان قرارات معينة تكون خاضعة لظروف وضغوط معينة ولكن في نهاية المطاف نحن نأمل أن يتم هذا الاجتماع".

وفي السياق ذاته أكد الدكتور حافظ المدلج أن مسألة انسحابه من سباق الانتخابات ليس مطروحا في الوقت الراهن خاصة وانه لا يعلم حقيقة ما يدور في الكواليس وذكر ان الأيام المقبلة ستكون حاسمة من اجل تحديد موقفه النهائي".

وعن الاجواء التي تسبق الانتخابات قال: "بصراحة نحن نتواجد الآن في كوالالمبور ونأمل في أن يكون الود هو الشعار الأساسي للمرحلة القادمة حتى وإن اختلفنا في التوجهات والتصورات ولكن إن شاء الله بعد الانتخابات سنهنئ بعضنا البعض ونأمل أن نواصل الطريق سويا من أجل خدمة كرة القدم الآسيوية".

وواصل كلامه "أنا مرشح توافقي بالأساس والصورة الآن غير واضحة.. في الوقت الراهن هناك مرشحان عرب هما السركال والشيخ سلمان ولو ظل الوضع على ما هو عليه فمن المنتظر أن أنسحب من السباق أما إذا انسحب كلا المرشحين فمن المؤكد أني سأكون موجودا كمرشح توافقي لأثبت أن التوافق موجود..بالنسبة لنا كجانب سعودي نحن نخطط لمسألة الرئاسة لعام 2015".

وأوضح "الهدف من ترشحي هو احلال التوافق بين الفرقاء وخلال آخر سنتين كانت هناك منافسة قوية بين الشيخ سلمان بن ابراهيم ويوسف السركال ونحن نعرف أن استمرار هذه المنافسة سيقسم عرب القارة، وبالتالي سعينا من جانبنا إلى التوحيد ولكن من الطبيعي إذا تواصلت المنافسة فإن السعودية ستبدأ منذ الآن في التخطيط للمرحلة القادمة وسنترك هذين المرشحين يواصلان التنافس فيما بينهما..السعودية تنظر دائما إلى مصلحة الكرة الآسيوية ولا تنظر إلى مصلحتها الخاصة وعموما سننتظر ما سيحصل خلال اليومين المقبلين".

وأشار "استرتيجية السعودية تغيرت ففي السابق كانت السعودية تدعم المرشحين وترضى بأن تكون في المواقف الداعمة وليس في الواجهة ولكن الآن كل الامور تغيرت ونحن نطمح للتواجد في جميع المناصب بإذن الله..نحن نجهز للمنافسة على كل المناصب الهامة ليس في كرة القدم فقط في مختلف الرياضات الاخرى".

وحول التصويت في انتخابات المكتب التنفيذي لـ "لفيفا" قال الدكتور حافظ المدلج "فيما يتعلق بانتخابات المكتب التنفيذي أعتقد أنه يجب على الجميع أن يقفوا خلف القطري حسن الذوادي لأنه من المهم أن تكون قطر حاضرة في المكتب التنفيذي بحكم تنظيم قطر لمونديال 2022 حتى يكون هناك صوت يدافع عن هذا الملف باستمرار".