بيرسي يقتل أحلام فريقه القديم بالفوز على "البطل"

المصدر: لندن - د ب أ

تعادل فريق أرسنال مع ضيفه مانشستر يونايتد بطل الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف لكل منهما، اليوم الأحد، في المرحلة 35 من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي هداف مانشستر يونايتد والدوري الإنجليزي للمرة الأولى على ملعب الإمارات معقل فريقه السابق أرسنال.

وتقدم أرسنال بهدف حمل توقيع ثيو والكوت قبل مرور دقيقتين من بداية المباراة بعدما تبادل توماس روسيسكي التمرير مع لوكاس بودولسكي قبل أن يمرر إلى والكوت الذي لم يتوان عن هز شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر.

ولكن القناص الهولندي فان بيرسي تمكن من إدراك التعادل لمانشستر قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

ورفع فان بيرسي رصيده في صدارة قائمة الهدافين إلى 26 هدفا بفارق ثلاثة أهداف أمام الأوروغوياني لويس سواريز نجم ليفربول.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده في الصدارة إلى 85 نقطة وأهدر الفريق فرصة تحطيم الرقم القياسي لعدد النقاط المسجلة خلال موسم واحد، وهو الرقم المسجل باسم تشلسي في موسم 2005 برصيد 95 نقطة.

ومع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم فإن مانشستر سينهي مسيرته في الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة إذا حقق الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة وهو ما يعني أنه فشل في كسر الرقم القياسي لتشلسي.

كما فشل أرسنال في استعادة المركز الثالث من أنياب تشلسي وبات يحتل المركز الرابع برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف البلوز.

وصعد فريق تشلسي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بعدما تغلب على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين نظيفين.

ورفع تشلسي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق سوانزي سيتي عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم البرازيلي أوسكار دوس سانتوس بهدف للبلوز في الدقيقة 44 وبعدها بدقيقة واحدة أضاف فرانك لامبارد الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء.

وهبط فريقا كوينز بارك رينجرز وريدينغ رسميا بعدما تعادل الفريقان سلبيا.

وفشل الفريقان في الوصول إلى الشباك ليكتفي كل منهما في النهاية بحصد نقطة واحدة.

ويقتسم الفريقان المركز الـ20 الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة لكل منهما.

وجاءت المباراة مملة وضعيفة المستوى، حيث لم تشهد فرص حقيقية على مدار الشوطين.

