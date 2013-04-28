دوري دمج بثوب جديد

بعيدا عن المسميات ان كان دوري دمج اوغيره فما نريده زيادة عدد الفرق في دوري الدرجة الممتازة كي تتنوع المستويات ويكثر عدد المباريات فليس من اللائق ان يكون عدد الفرق في الدوري الممتاز ثمانية فقط وكأنه دوري للمدارس، ويجب هنا التوسع في المشاركة بحيث يصل عدد الفرق الى «12» فريقا كحد ادنى وايجاد بدائل اخرى للتحفيز والترغيب مع الابقاء على دوري الدرجة الاولى بمشاركة فرق الوزارات والبنوك والشركات الخاصة أو الاتجاه الى تنظيم دوري للدرجة الاولى تحت مسمى دوري الرديف تحت 22 سنة، ولا بد ان يكون للدوي الممتاز وضع خاص يتطلب وفرة في عدد الفرق أما الابقاء على ثمانية فرق واللعب بهم بمسمى الدوري الممتاز فهذا لا يحدث إلا عندنا في الكويت.

وفي الجانب نفسه فان ابرام عقد رعاية مع شركة «VIVA» للاتصالات لاحتواء مشاركات المنتخبات الوطنية ورعاية المسابقات المحلية يحسب لصالح اتحاد الكرة بعد ان اصبحت الرياضة «بيزنس» كما هو شائع في العالم، اضافة الى مردوده المادي الجيد الذي يعود بالفائدة على فرقنا ومسابقاتنا، ونتمنى ايضا من الاندية الالتفات الى تحسين ملاعبها للموسم المقبل بعد ان كانت في اسوأ حالاتها في الموسم الحالي، وشاهدنا ملاعب لا تصلح للتدريب فما بالكم في المباريات حيث يعزف الكثير من المتابعين عن الحضور للملاعب بسبب تردي مرافقها.

٭ تترقب القارة الاسيوية انتخاب رئيس جديد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلفا لمحمد بن همام في الثاني من الشهر المقبل والأوفر حظا للفوز هو البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة والاماراتي يوسف السركال والتايلندي وراوي ماكودي، والكويت اعلنت مساندتها لآل خليفة مثلما اعلن الرئيس السابق بن همام مساندته للسركال وهذه هي حال الانتخابات «مع أو ضد» فلا يجب ان نشكك في نوايا الآخرين.

نقلاً عن "الأنباء" الكويتية