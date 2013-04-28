رونالدو: كنت أجري مقابلة صحافية .. إنها كاذبة

لم ينتظر المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو طويلاً للرد على ادعاءات عارضة أزياء برازيلية كشفت عبر صحيفة "الصن" البريطانية عن إقامة علاقة غير شرعية مع لاعب ريال مدريد، قبل يومين من مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسارع رونالدو لتكذيب ما ذكرته العارضة البرازيلية الشهيرة أندريسا أوراش، وقال عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا أعرف الفتاة البرازيلية ولم يسبق لي أن قابلتها"، مشدداً على "أنها مجرد شخص يبحث عن الشهرة".

وأبدى اللاعب البرتغالي غضبه الشديد من نشر الخبر في صحيفة "الصن"، خصوصاً أن ذلك جاء قبل ساعات فقط من مباراة مهمة لفريقه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، علماً بأنه لم يشارك في تلك المباراة بسبب الإصابة.

وشدد رونالدو على أنه كان يوم 22 أبريل في أحد الفنادق ويجري مقابلة صحافية، ولم يلتق أبداً بالعارضة البرازيلية، التي تبحث عن الشهرة على حسابه من خلال اقحام اسمه وحياته الشخصية في قضية غير حقيقية - بحسب قوله -.

ووفقاً لما نقلت الصحيفة البريطانية عن أوراش، فإنها لم تصدق اتصال رونالدو بها وقدمت من أجله إلى مدريد حيث استقبلها اللاعب بسيارته الخاصة، وهو ما كذّبه "الدون" جملة وتفصيلاً من خلال التغريدات التي نشرها في حسابه بموقع "تويتر".

وربطت وسائل إعلام أوروبية عدة، بين ما ذكرته العارضة البرازيلية، والظهور الحزين للروسية إيرينا شايك، صديقة رونالدو عقب مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، التي سقط فيها النادي الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وبدا الحزن واضحاً على ملامح شايك وهي تتجول مع رونالدو بعد مباراة دورتموند، وفسّر البعض ذلك بأنها قد تكون على علم بما أقدم عليه صديقها، مدّعين أن اللاعب معروف بمغامراته النسائية منذ أن كان في مانشستر يونايتد.