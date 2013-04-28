سؤال عن الخصخصة

يعجبني التفاؤل الكبير الذي يحيط بملف خصخصة الأندية الرياضية، الكل ينتظر هذا الحدث وكأنه من المسلمات التي ستغير واقع كرة القدم السعودية. كثيرون اجتهدوا في نقاش القضية، لكنني لم أر أو أسمع أو أقرأ لأحد ناقش الموضوع ولامس الأبجديات، وأعني بالأبجديات تحويل المنظومة من ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص، دور هيئة سوق المال، موقف الرئاسة العامة للشباب، والأهم من ذلك دراسة موقف المستثمر من منظومات لا تملك قوائم مالية ولا محاسبين قانونيين!

أما أكثر ما أثار استغرابي فهو تذمر بعض النصراويين والهلاليين من كون العقار التي يملكه نادي الشباب أعلى قيمة مما لدى نظيريه وجاريه العاصميين، والمفترض أن يحدث العكس، حيث إن ذلك ليس من مصلحة المستثمر الذي سيتملك في نادي الشباب، لأن هذا يعني أن قيمة الأصول في النادي سترتفع مما يفضي إلى زيادة في علاوة الإصدار للسهم، وبدلا من أن يشتري الهلالي والنصراوي السهم بـ30 ريالا سيجد المستثمر الشبابي قيمة السهم بـ40 ريالا بسبب ارتفاع قيمة الأرض.

أتمنى أن لا يفهم مما سبق أنني ضد فكرة الخصخصة، بل أنا معها تماما، وفي الوقت نفسه ضد الأفكار الجيدة التي تطبق بشكل خاطئ، وهذا ما أخشى أن يحدث الآن لهذا المشروع الاستراتيجي والتاريخي للرياضة السعودية، فحتى هذه اللحظة لم يعلن القائمون على هذا الملف عن آلية الطرح هل ستكون بالاكتتاب المفتوح للأفراد؟ أم ستترك لتحالف الشركات؟ وكيف سيقيم سهم كل ناد؟ وما هي الجهة أو الجهات التي ستقيمه؟ أين ستذهب علاوة الإصدار؟ هل ستضخ في تشغيل النادي ورفع قيمته السوقية أم ستذهب لخزينة وزارة المالية؟

كنت منذ سنوات أتمنى من الرئاسة العامة لرعاية الشباب أن تعين محاسبين قانونيين معتمدين للإشراف على ميزانيات الأندية، وتهيئتها كمنتج جاهز للتسويق إذا ما أقرت الأندية للخصخصة، لأن القوائم المالية هي الركن الأساس الذي يبني عليه المستثمر قراره بالشراء من عدمه، لكن يبدو أن رعاية الشباب ليست في عجلة من أمرها لمثل هذه الخطوات، ولا تزال تتعامل مع الأندية على أنها ملك لرؤسائها وأعضاء شرفها وليست ملكا للدولة وللمشجعين.

وبما أن التقييم العادل لأي منظومة تطرح للتخصيص يعتمد على عوامل عدة منها: المركز المالي، والسمعة التجارية، والأصول، واللوائح والأنظمة المنظمة للنشاط، والتنافسية في السوق، أقول بما أن قراري الخصخصة ودخول المستثمرين يعتمدان على هذه العوامل، أريد أن أسأل: هل يقبل المسؤولون عن الخصخصة الاستثمار في شركة ليس لها قوائم مالية.. أو لها قوائم مالية يعدها سكرتير الرئيس من دون تدقيق أو تمحيص؟..

نقلاً عن "الشرق الأوسط" الدولية