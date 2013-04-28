فالديز: رفضت تقلدها .. لأن مقاسها صغير

أنهي حارس فريق برشلونة فيكتور فالديز جميع الشكوك والتكهنات حول رفضه ارتداء شارة القيادة في مباراة فريقه البارحة امام أتليتكو بيلباو في الجولة 33 من الدوري الإسباني، وكتب فالديز على حسابه الرسمي في "تويتر": "عدم ارتدائي شارة القيادة بالأمس وإعطائها لميسي لم يكن لسبب شخصي، لكن قياس شارة القيادة كان صغيرا على زندي، ولم يكن مناسبا، لذلك قمت بإعطائها لميسي في منتصف المباراة".

يذكر أن فالديز رفض ارتداء شارة القيادة أمس وأعطاها لزميله ميسي مما دفع وسائل إعلام إسبانية إلى تكهن الأسباب التي دفعته للقيام بذلك، ويأتي فالديز رابعاً في ترتيب اللاعبين المتاح لهم تقلد شارة الكابتنية بعد بويول و تشافي و إنييستا.



