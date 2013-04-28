لاعب عربي .. يتحول إلى "نكتة"

أصبح لاعب الوسط الدولي المغربي يونس بلهندة مادة دسمة للسخرية والتهكم في بعض وسائل الإعلام الأوروبية وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصويبه لركلة جزاء بشكل غريب أمس خلال مباراة فريقه مونبيلييه أمام أجاكسيو في الدوري الفرنسي.

وتقدّم بلهندة لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 49 بعد تعرض زميله سليمان كامارا للعرقلة داخل المنطقة المحرمة، لكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف حينما صوّب الكرة بهدوء محاولاً خداع الحارس على الطريقة الشهيرة التي تحمل اسم "أنتوين بانينكا" لاعب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق.

ونجح حارس أجاكسيو في الامساك بالكرة بسهولة مانعاً مونبيلييه من التقدم بالهدف الأول، وفي نهاية المطاف تمكّن الفريق المغمور من الفوز ٢-١ وخطف ثلاث نقاط غالية من حامل اللقب في الموسم الماضي والذي يقبع حالياً في المركز الثامن.

وتُعرف الطريقة التي حاول بها بلهندة تصويب ركلة الجزاء باسم "بانينكا" الذي كان أول من نفذها على هذا النحو في خمسينيات القرن الماضي، بينما يجيدها بإتقان حالياً لاعب الوسط الدولي الإيطالي أندريا بيرلو.

وسخرت وسائل إعلام فرنسية وأوروبية من الطريقة التي حاول فيها بلهندة ترجمة ركلة الجزاء، وقالت إنه "كان أنانياً وحاول الاستعراض بتنفيذ الركلة بشكل سيئ على حساب مصير فريقه".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو لتنفيذ ركلة الجزاء على نطاق واسع، وسط الكثير من السخرية والتهكم من اللاعب المغربي الذي تحول الى نكته يتداولها الشارع الفرنسي.

وتراجع مستوى بلهنده بشكل كبير خلال الموسم الحالي، بعدما كان الموسم الماضي أحد نجوم الدوري الفرنسي واختير أفضل لاعب إفريقي في البطولة.