لماذا رفض حارس برشلونة تقلد شارة "الكابتنية"؟!

خمن الصحافي الإسباني المعروف جابرييل سانز، الأسباب التي دفعت حارس مرمى فريق برشلونة لرفض تقلد شارة الكابتنية، في مباراة فريقه ضد اتلتيكو بلباو، وكتب في مقالة نشرها في صحيفة "موند ديبرتيفو": "التصرف الذي ارتكبه حارس برشلونة فالديز أثار حفيظة جماهير برشلونة الإسباني على وجه خاص، واستغراب متابعو كرة القدم العالمية بصفة عامة، حين رفض تسلم شارة القيادة بعد خروج تشافي هيرنانديز لاعب وسط الفريق ليحل محله ميسي، حيث أرسل تشافي في الدقيقة 58 شارة القيادة إلي تياغو الكانتارا ليوصلها لفالديز وذلك بعد استبداله بميسي".

وأضاف: "وفقاً لترتيب قائدي الفريق الكاتالوني في تقلد شارة الكابتنية الذي يتسلسل كالتالي: بويول أولا، ثم ياتي تشافي، ويعقبه إنيستا ثم ياتي فالديز، فإنه كان يتوجب على فالديز الذي كان اللاعب الوحيد الموجود في الملعب أن يتسلم شارة القيادة بعد خروج تشافي، لكن الغريب في الأمر أنه رفض ذلك، لتنتهي أخيراً على ذراع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وحاول الصحافي الإسباني، تخمين الأسباب التي دفعت الحارس البرشلوني، فعل ذلك، وكتب: "رفض فالديز تقلد شارة الكابتنية، قد يكون لسبب خاص به فإذا كان تشافي يريد أن يوصلها لميسي كان سلمها له عند التبديل .. ولكن هناك تفسيران يتم تداولهما الآن في النادي الكاتالوني وهما كالتالي:

الأول: "التفسير الضعيف" هو أن فالديز لم يكن باستطاعته وضع شارة القيادة حيث كان يرتدي قفازات حراسة المرمى، ولكن إذا كان ذلك هو السبب، فإن حل هذه المشكلة الصغيرة سهل جداً، باستطاعة أي لاعب أن يضعها له بكل بساطة".

الثاني: "التفسير القوي" والأكثر انتشارا وجدلا في العاصمة الكاتالونية هو أن فالديز لم يرد أن يرتدي الشارة من الأساس، إذ مرّ بتجربة قاسية للغاية عندما لبس شارة القيادة فيما سبق .. ولعلنا نذكر ما حدث في مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بهزيمة برشلونة ٢-١ وكان فالديز القائد آنذاك، وفي الأحداث التي شهدتها المباراة أن حكم اللقاء انذاكبيريز لاسا لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لادريانو كوريا البرازيلي بعد خطأ واضح من مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس داخل منطقة الجزاء، ومن ثم بالغ لاعبو البرشا في عصبيتهم تجاه الحكم وخاصة فالديز، الذي قال للحكم بوضوح: "ألست محرجا من نفسك؟!"، وقد عاقبه الاتحاد الإسباني بالإيقاف أربع مباريات وتولى بينتو حينها حراسة مرمى الفريق الكاتالوني".

وتابع: "ما يجعل التفسير الثاني أقرب إلى الحقيقة، هو أنه عندما نزل لاعب خط الوسط الإسباني كبديل، ذهب ميسي له وأعطاه شارة القيادة".