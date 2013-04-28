مقطع فيديو .. قد يغير نتيجة "الإياب" في "البرنابيو"

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة لنادي ريال مدريد الإسباني فيديو تحفيزي يطلب فيه اللاعبون من جماهيرهم مؤازرتهم في لقاء الإياب أمام دورتموند الألماني، بعد غد الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمنى لاعبو الفريق "الملكي" من جماهيرهم المؤازرة الشديدة ودعمهم في اللقاء المصيري الذي يحتاج فيه الريال إلى الفوز بنتيجة ٣-صفر؛ ليسافر إلى لندن لمواجهة الفائز من مجموع مباراتي برشلونة وبايرن ميونيخ في نهائي البطولة، وجاء عنوان الفيديو الذي عرضته قناة نادي ريال مدريد بعنوان "قوتنا .. هو أنتم" من أجل تحفيز الجماهير وبث الأمل في نفوسهم فيما يتعلق بفرص التأهل لنهائي ويمبلي.

وتضمن الفيديو لقطات من المباريات الحاسمة التي نجح ريال مدريد في قلب تأخره من خسارة ثقيلة في مباراة الذهاب إلى فوز عريض في مباراة الإياب.

وكانت رسائل اللاعبين على النحو الآتي:

هيغواين: "نحتاجكم دائما و أبدا".

سيرجيو راموس: "قلوبكم هي قلوبنا".

تشابي ألونسو: "معكم لا يوجد مستحيل".

كريستيانو رونالدو: "فقط بجانبكم نستطيع إكمال المسيرة".

وجاءت رسائل باقي اللاعبين مثل كاكا ودييغو لوبيز وكاليخون وفاران وكوينتراو بعنوان: "قوتنا .. هي أنتم".



