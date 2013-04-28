"احذروا ميسي .. إنه يريد الانتقام"

يرفع لاعب برشلونة فابريغاس يديه الاثنتين عالياً ويضعهما فوق رأسه في حالة ذهول مما فعله زميله في الفريق ليونيل ميسي، حيث استطاع الهداف الأرجنتيني مراوغة ثلاثة لاعبين أمام منطقة جزاء أتليتكو بيلباو ثم وضع الكرة داخل الشباك بكل سهولة، وهو ما عجز عن فعله فابريغاس طوال 60 دقيقة لعبها كمهاجم بدلاً منه، فيما احتاج ميسي لـ7 دقائق فقط من نزوله الى أرضية الملعب ليسجل هدف التعادل ويصنع آخر لسانشيز الذي قال عنه بعد المباراة: "ندرك أهمية أن يكون لدينا لاعب مثل ميسي على أرض الملعب، لم يفاجئنا أنه يستطيع تغيير مجريات المباراة" وهو ما ذهب إليه ظهير برشلونة ألبا حيث قال: "ميسي غيّر المباراة" وتابع: "يبدو أنه عاد ليقدم أفضل ما لديه، وهذا أسعد خبر لنا الآن".

"لقد عاد" .. و"ميسي فاخر" هكذا وصفته صحيفتا "الموندو ديبروتيفو" و"سبورت" الكاتالونيتين ما قام به الهداف الأرجنتيني خلال المباراة التي انتهت بالتعادل اﻹيجابي 2-2، وكتبت "الموندو": "تحسن ميسي قبل مواجهة بايرن ميونيخ، الاربعاء المقبل، في دوري اﻷبطال".

فيما اختار قائد مانشيسر سيتي كومباني موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعبر عن إعجابه بالهدف: "احذروا ميسي، يبدو أنه يريد الانتقام، ما هذا الهدف الذي عادل به بيلباو .. ماذا لو قدم هكذا ضد البايرن".