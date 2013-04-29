السركال: انتخابات "الآسيوي" غير نزيهة

طالب رئيس الاتحاد الإماراتي يوسف السركال، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بالتحقيق في مزاعم شراء الأصوات ومسألة التدخل في التصويت التي ظهرت قبل أسبوع من الانتخابات المقررة في الثاني من مايو المقبل.



وقال السركال في تصريح لوكالة "فرانس برس" في سنغافورة أن مزاعم "جدية"يتعين التحقيق بشأنها، محذراً من أنه قد يتقدم بالطعن في حال فشل في الحصول على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي.



وألمح رئيس الاتحاد الإماراتي إلى شكاوى بأن المجلس الأولمبي الآسيوي حاول التأثير في انتخابات عام 2009 لمصلحة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي يخوض السباق حاليا للرئاسة.



وخسر سلمان بن إبراهيم انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لـ"فيفا" عام 2019 بفارق صوتين "23مقابل 21" أمام القطري محمد بن همام الذي كان رئيساً للاتحاد الآسيوي في حينها.



وقال السركال: "يجب أن نحقق بهذه المزاعم ... وأدعو "فيفا" للتدخل، كما أدعو اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي للتحرك، فهذه المزاعم جدية".

وتابع: "يجب أن يتم التحقيق في الأمر، وأنا كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي، وكمرشح للرئاسة، أدعو الهيئات المعنية بالتدخل، والتحقيق لمعرفة من الذي يحاول التأثير والتلاعب بالتصويت".



وكان موقع"انسايد وورلد فوتبول" نشر قبل أيام تقريرا من عدة مصادر يتحدث عن تدخل المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات السابقة عام 2009، كما اتهم الشيخ سلمان بن ابراهيم بانتهاك حقوق الانسان من خلال التعرض للاعبين في بلاده أثناء التظاهرات التي شهدتها البحرين قبل أكثر من عامين.



لكن رئيس الاتحاد البحريني نفى مزاعم شراء الأصوات وانتهاكات حقوق الانسان التي نشرها التقرير وقال لفرانس برس: "لا أدلة موثوقة" في تقرير موقع "انسايد وورلد فوتبول"، كما استبعد مزاعم توقيف وإساءة معاملة لاعبي المنتخب البحريني وإداريين خلال الاحتجاجات الدموية التي ضربت المملكة الخليجية عام 2011".



ويتنافس بن ابراهيم مع السركال ورئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي السعودي حافظ المدلج الذي قد يعلن انسحابه من السباق غداً الثلاثاء، وعضو "فيفا" التايلاندي واراوي ماكودي في انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي، بعد إبعاد القطري محمد بن همام عن مركز الرئاسة بسبب اتهامات بالرشوة.



كما يتنافس الشيخ سلمان مع القطري حسن الذوادي على عضوية المكتب التنفيذي لـ"فيفا" أيضا.



لكن السركال يعتبر أنه في موقع "قوي" ويعتقد بأنه سيفوز بالانتخابات إذا ذهبت إلى الجولة الثانية من التصويت.



كما أعرب المرشح الإماراتي عن قلقه بشأن انتهاك حقوق الانسان بقوله: "أنا أؤمن بحرية التعبير".



من جهة أخرى، قال المدلج لفرانس برس أيضا: "بالنسبة لي أتمنى أن تقرر آسيا بنفسها من دون تدخل لأي منظمة مثل المجلس الأولمبي الآسيوي أو "فيفا" أو أي منظمة أخرى، فيجب أن يكون شأنا آسيويا".