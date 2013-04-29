الكلمة هدف

في ليلة التتويج اختفت النموذجية... كان بإمكان الفتح أن يُقدّمً نموذجا آخر... اللاعب قبل الإداري والمدرب وليس العكس...

للأسف الشديد تسابق الإداريون والفنيون على الظهور في مشهد التتويج والحصول على الكؤوس التذكارية وتركوا أصحاب الإنجاز الحقيقي خلف ظهورهم...

أخيرا برزت (الأنا) في الحضور الإعلامي الفتحاوي... مهما فعل الإداري أو الفني فإن اللاعب هو صاحب الفعل الحقيقي...

بدون اللاعب يبقى الإداري والفني يقول دون أن يفعل... سيظل الوضع عندنا معكوسا إلى أن يأتي رئيس ويقوّمه...

كارينو في نهائي كأس ولي العهد سجل أسبقية فلم يصعد كي يصعد لاعب...

أحمد عيد هو الآخر سجل أسبقية: عاد لاعبا يحتفل مع الجماهير!



نقلاً عن "الرياضي" السعودية