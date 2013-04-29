بطولة آسيا: الهلال يبحث عن "نقطة".. والعين في مهمة "صعبة"

يحتاج الهلال السعودي لنقطة واحدة فقط ليعلن تأهله رسمياً إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي الريان القطري في الدوحة غداً في الجولة السادسة"الأخيرة"للمجموعة الرابعة للمسابقة.

ويستضيف العين الإماراتي نظيره الاستقلال الإيراني في مدينة العين الإماراتية ضمن المجموعة ذاتها.

الاستقلال يتصدر الترتيب بعشر نقاط وضمن منذ الجولة الماضية التأهل للمرحلة المقبلة بفوزه على الريان 3-صفر في إيران، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني بـتسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن العين الثالث والريان في المركز الرابع بأربعة نقاط وخرج رسمياً من البطولة.

الهلال يدخل اللقاء وهو بحاجة لنقطة واحدة ليرافق الاستقلال إلى الدور الثاني وقد ينهي الدور الأول متصدراً في حال فوزه على الريان وتعادل الاستقلال أو خسارته، وبالتالي يخوض مباراته في الدور المقبل على أرضه إذ يقام لقاء دور الـ16 بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وسيضمن الهلال تأهله أيضا حتى في حال خسارته أمام الريان، شرط انتهاء المباراة الثانية بفوز الاستقلال على العين أو بالتعادل.

الهلال عزز من حظوظه في التأهل بعد تحقيقه فوزين متتالين على الاستقلال 1 ـ صفر في طهران"الجولة الرابعة"، و2 ـ صفر على العين في الرياض"الجولة الخامسة".

مدرب الهلال "الكرواتي" زلاتكو داليتش يعول على العديد من لاعبيه أمثال عبدالله السديري وسلطان البيشي والبرازيلي أوزيا دي باولو وماجد المرشدي وياسر الشهراني والكولومبي غوستافو وسلمان الفرج وعبد العزيز الدوسري ونواف العابد والبرازيلي ويسلي لوبيز وياسر القحطاني.

العين يتمسك بالأمل الصعب



وفي المباراة الثانية، يتمسك العين"بطل 2003 "أيضا بأمل التأهل حتى ولو كان صعباً حيث يحتاج إلى حسابات معقدة من خلال الفوز على الاستقلال بفارق هدفين وخسارة الهلال أمام الريان بنتيجة كبيرة لضمان تأهله.

يضم العين أبرز لاعبي المنتخب الإماراتي عمر عبد الرحمن ومحمد أحمد ومهند العنزي، إضافة إلى رباعي أجنبي على أعلى مستوى يتقدمهم الغاني اسامواه جيان متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإماراتي برصيد 28 هدفاً والفرنسي جيريس كيمبو ايكوكو والاسترالي اليكس بروسكي والروماني ميريل رادوي.

مدرب العين "الروماني" اولاريو كوزمين على إراحة جميع لاعبيه الأساسيين في المباراة الأخيرة أمام الشعب في الدوري لادخار جهودهم لمباراة الاستقلال غداً، والأهلي الإماراتي في نصف نهائي مسابقة الكأس في مايو المقبل.

من جهته، يطمح الاستقلال لتحقيق الفوز الذي يبقيه في صدارة المجموعة بعدما كان ضمن التأهل للدور الثاني في الجولة الماضية.

الاستقلال يتطلع لتكرار فوزه على العين بعدما كان تغلب عليه ذهابا 2-صفر في طهران، ويعول بدوره على تألق المخضرم فرهاد مجيدي الذي سبق له اللعب مع بطل الإمارات عام 2003 وساهم في فوزه بلقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا، كما يبرز جواد نيكونام وارش برهاني وجلويد صامويل من ترينيداد وتوباغو.

يستضيف الأهلي السعودي متصدر المجموعة الثالثة نظيره النصر الإماراتي "الرابع" غداً الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة في الجولة الأخيرة للمجموعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلعب في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، سيبهان الإيراني مع الغرافة القطري في أصفهان الإيرانية.

وكان الأهلي والغرافة قد ضمنا تأهلهما إلى الدور الثاني، حيث يتصدر الأهلي المجموعة برصيد"13" نقطة ، مقابل"10" نقاط للغرافة و"6"لسيبهان، والنصر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

ويسعى الأهلي، الذي ضمن أيضا صدارة المجموعة دون النظر لنتيجة المباراة، إلى المحافظة على سجله خالياً من الخسارة حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة، بينما يأمل النصر الذي فقد فرصة المنافسة في توديع البطولة بشكل مميز وترك انطباع إيجابي.

وعطفا على الفوارق الفنية بين الفريقين، فإن الأهلي الذي فاز ذهابا بهدفين لهدف، مرشح لتكرار الفوز وتحقيق نتيجة مريحة قبل مواجهة النصر السعودي في بطولة كأس الملك.

يفتقد الأهلي للعديد من اللاعبين الأساسيين أمثال الكولومبي خافيير بالومينو والبرازيلي برونو سيزار حيث يعتبر الفريق حالياً في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، خصوصا في ظل الاستقرار الذي يشهده في الآونة الأخيرة وقدرة مدربه "الصربي" أليكس على توظيف اللاعبين بالشكل المطلوب.

ومن المنتظر أن يريح المدرب بعض اللاعبين المؤثرين تأهبا لبطولة كأس الملك حيث سيشرك بعض العناصر أمثال معتز الموسى وعبدالرحيم الجيزاوي وعيسى المحياني وبدر الخميس إلى جانب كامل الموسى ومنصور الحربي وأسامة هوساوي وتيسير الجاسم ومصطفى بصاص والبرازيلي فيكتور سيموس.

أما النصر فيدخل المباراة وهو في ذيل المجموعة بدون نقاط بعد أن تلقى خمس هزائم متتالية، ولكنه سيحاول تحقيق فوز شرفي يودع به البطولة.

يقود النصر المدرب الإيطالي والتر زينغا ويبرز في صفوفه حبيب الفردان والياباني تاكايوكي والبرازيليان ليما وبرونو سيزار والإيطالي ماسكارا.

سيبهان والغرافة لتأدية الواجب

ستكون المباراة الثانية في المجموعة بين سيبهان والغرافة لتأدية الواجب بعد تأهل الأخير بتعادله مع الأهلي في الجولة الماضية 2 ـ 2 في الدوحة ليصل إلى النقطة العاشرة فيما حقق سبهان 6 نقاط لم تكن كافية لمروره إلى المرحلة المقبلة.

فرق الشرق

تشهد الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، غدا الثلاثاء، منافسة قوية لحجز بطاقتي التأهل الى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ففي الجولة السادسة من الدور الأول، يلتقي سانفريتشي هيروشيما الياباني مع بكين غوان الصيني، وبوهانغ سنتيلرز الكوري الجنوبي بطل 2009 مع بونيودكور الاوزبكي.

يتصدر بونيودكور ترتيب المجموعة برصيد 9نقاط، يليه بكين غوان (8 نقاط)، وبوهانغ ستيلرز (6 نقاط)، ثم سانفريتشي هيروشيما(نقطتان).

ويبدو بونيودكور الأقرب لحجز إحدى بطاقتي التأهل، وتكفيه نقطة واحدة لضمان صدارة المجموعة أيضا وبالتالي خوض مباراته في الدور الثاني على أرضه، في حين سيكون فوز بكين غوان بوابة العبور له الى الدور المقبل.

ويأمل بوهانغ ستيلرز في الفوز على سانفريتشي هيروشيما وتعثر بكين غوان امام بونيودكور لانتزاع بطاقته.

وفي المجموعة الثامنة، يلتقي سنترال كوست مارينرز الاسترالي مع كاشيوا رايسول الياباني، وغويجو رينهي الصيني مع سوون بلووينغز الكوري الجنوبي.

يتصدر كاشيوا رايسول الترتيب برصيد11 نقطة، وهو ضمن تأهله من الجولة الماضية وسيحتفظ بصدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجته في المباراة الأخيرة، ويأتي سنترال كوست ثانيا وله 7 نقاط، وغويجو ثالثا برصيد 5نقاط، وسوون أخيرا بثلاث نقاط.